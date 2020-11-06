İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, periyodik olarak yapılan Covid-19 testi sonrasında, Teknik Direktör Roberto Mancini'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Mancini'nin herhangi bir belirti göstermediği ve protokoller gereği Roma'daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi. - İSTANBUL