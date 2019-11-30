Son Dakika Haberleri: Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı
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Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı

6 saat önce

TRT Spor'a konuşan Mancini, Gerçekten harika, inanılmaz bir kura çekimiydei. Bazı doztlarımla karşılaşma imkanı bulacağım bu maçta ama neticede kaybetmeye de hazır olmalı Türkiye.

Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı, System.String[]

TRT Spor'a konuşan Mancini, Gerçekten harika, inanılmaz bir kura çekimiydei. Bazı doztlarımla karşılaşma imkanı bulacağım bu maçta ama neticede kaybetmeye de hazır olmalı Türkiye.Türk dostlarım gerçekten inanılmazlar Roma'da çok Türk taraftar var ve takımalrını da iyi destekleyecekler diye düşünüyorum. Bazı genç oyuncular bulduk. Onlara oynama şansı verdik. Onlar da kendilerini iyi geliştirdiler. Bu genç oyuncuların yanına Chiellini, Bonucci gibi deneyimli oyuncuları monte ettik ve güzel bir harman oluşturduk." diye konuştu.


Ellerinden geleni yapacağını dile getiren Mancini, "İnanılmaz derecede mutluyum. Bir dostluk maçı oynasak daha iyi olurdu. Yüzde yüzümüzü sahaya yansıtacağız. Türkiye'nin iyi bir takımı var. Gruplarında çok iyi oynadılar." şeklinde konuştu.


"FATİH TERİM İÇİN ÜZGÜNÜM"


Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini "Fatih Terim için üzgünüm. Galatasaray ve onun için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampiyonluk yarışı, çok uzun bir yarış" dedi.


"GALATASARAY TARAFTARINI BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUM"


Mancini son olarak Galatasaray ile ilgili gelen soruya, "Galatasaray taraftarını ben de çok özlüyorum. İstanbul'da çalıştığım dönemle ilgili güzel hatıralarım var. Galatasaray'daki tüm oyuncuları ve taraftarları seviyorum. İstanbul'da geçirdiğim bir sene, hayatımdaki fantastik bir seneydi" yanıtını verdi.

Roberto Mancini, Galatasaray, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:51 
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