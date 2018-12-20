Son Dakika Haberleri: Robertshaw, Castfutura S.p.a.'yı Satın Aldı

Robertshaw, Castfutura S.p.a.'yı Satın Aldı

2 saat önce

Beyaz eşyaların ve ticari cihazların kontrolleri ve çözümlerine odaklanan küresel mühendislik ve üretim firması Robertshaw, yanma, güvenlik ve ateşleme ürünleri sağlayıcısı CastFutura S.p.A.'nın satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Robertshaw, Castfutura S.p.a.'yı Satın Aldı, System.String[]
Beyaz eşyaların ve ticari cihazların kontrolleri ve çözümlerine odaklanan küresel mühendislik ve üretim firması Robertshaw, yanma, güvenlik ve ateşleme ürünleri sağlayıcısı CastFutura S.p.A.'nın satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Beyaz eşyaların ve ticari cihazların kontrolleri ve çözümlerine odaklanan küresel mühendislik ve üretim firması Robertshaw, yanma, güvenlik ve ateşleme ürünleri sağlayıcısı CastFutura S.p.A.'nın satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Robertshaw'ın satın alımının, CastFutura'nın yaklaşık 750 çalışanıyla birlikte CastFutura'nın Terno D'Isola, İtalya'daki şirket ve mühendislik merkezini, Bulgaristan, Polonya, Macaristan, İtalya ve Brezilya'daki operasyonlarını da içerdiği belirtildi.

Robertshaw CEO'su ve Başkanı Mark L. Balcunas şu ifadeleri dile getirdi: " Avrupa, Orta Doğu ve Brezilya'daki varlığımızı büyütmekte olduğumuz için CastFutura, Robertshaw açısından stratejik önem taşımaktadır. CastFutura ve pazar lideri yanma kontrol üniteleriyle birlikte orijinal cihaz ve ticari pişirme ve ısıtma ekipmanları üretimine yönelik gaz taşıma ürünleri ve sistemlerini içeren en kapsamı portföye sahip olduk".

CastFutura CEO'su Marco Bonfigli, Robertshaw Grubuna katılmaktan dolayı heyecan duyduklarını ve birleşik şirketlerin müşterileri ve uygulamaları açısından üretecekleri ilave değeri görmek için sabırsızlandığını ifade etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:08 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Brezilya, Ekonomi
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