Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu - Son Dakika

Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu

Türkiye'nin birçok gecekondu bölgesinde bakkallarda biriken veresiye defterlerini kapatarak gündeme gelen ve 'Robin Hood' ismiyle anılan iş insanı Erdoğan Uludağ daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu.

Kamuoyunda yaptığı yardımlarla Robin Hood olarak tanınan iş insanı Erdoğan Uludağ, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için "Umudum Olur musun" ismiyle yeni bir dernek kurdu. Hayırsever iş insanı Uludağ, birçok gecekondu bölgesinde bakkallarda biriken veresiye defterini kapatmasıyla Türkiye gündemine oturmuştu.

ROBİN HOOD OLARAK ANILMAKTAN RAHATSIZ OLDU

Bugüne kadar öğrencilere, evlenemeyen çiftlere ve bakıma ihtiyacı olan yaşlı insanlara desteklerini sürdürdüklerini belirten Uludağ, 'Robin Hood' olarak anılmaktan rahatsızlık duyduğunu, yeni kurdukları Umudum Olur musun derneğiyle faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu

HALUK LEVENT'İN CEKETİNİ 75 BİN TL'YE SATIN ALMIŞTI

Daha önce de gündeme gelen Erdoğan Uludağ, Haluk Levent'in ceketini 75 bin TL karşılığında satın alarak derneğe yardım etmişti.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu

Robin Hood, Gecekondu, Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:43

Son Dakika Ekonomi Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu - Son Dakika Ekonomi


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