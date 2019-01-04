Robin Hood Prodüksiyon Notları

Zamansız efsaneyi bildiğini düşünebilirsin, ama Robin Hood'u hiç böyle görmedin.

Zamanımızın heyecanlı aksiyon-macerasında, Robin'in yozlaşmış kraliyete karşı ilk başkaldırısı cesur savaşlar, heyecanlı savaş koreografisi, saygısız bir dostluk ve zamansız bir romantizme dönüşür. Bu yeni ROBIN HOOD, 2018 sinematik süper kahramanın yeniden doğuşuna büyük bir ölçekte teslim ediliyor.

Dinamik oyuncu kadrosunun başında Taron Egerton var ve Robin bu sefer tamamen modern bir gölge savaşçısıdır. O, Loxley Lord'u olarak ayrıcalıklı doğmuş olabilir ama şimdi savaştan gerçek aşkı olan Marian [Eve Hewson] da dahil olmak üzere, her şeyi kaybeden biri olarak dönüyor.

Yaydan fırlayan oklar ve zekanın yer aldığı bir rolle efsanevi bir kahramanı canlandırmak Egerton'a elinden gelenin en iyisini yapmak için verilmiş bir şanstı. Egerton, "Bu film hakkında bir dönem ya da bir geleneksellik yok ve bu beni durumun içine itti, çünkü bu filmde göreceğimiz daha önce gördüğümüz Robin Hood'dan farklı" diyor. "Bizim dileğimiz bunun ötesine geçmek ve çok çağdaş olan bir şey yaratmaktı. Film inanılmaz bir hızda ilerledi ve çok eğlendik… Havalı bir dostluk ilişkisi, bir romantizm unsuru ve birçok ölümcül aksiyon sahneleri var. "

Robin'in mentoru Jamie Foxx ekliyor; " Yönetmen, Otto Bathurst ve Yapımcı, Leonardo Di Caprio'nun Robin Hood'un öyküsüne yeni bir bakış getiren bir vizyonu vardı. Aksiyon, karakterler ve hatta kostümlerin hepsinin kendileri için bir düşüncesi vardı. Bu ROBIN HOOD, sizi beklenmedik bir yere götürecek. "

İnsan hayal gücü, ROBIN HOOD'un hikayesine 800 yıl boyunca toplumda anlatıldığı gibi sıkı sıkıya sarıldı. 15. yüzyıldan beri, Robin ve onun arkadaş grubunun ilk olarak Nottingham'ın ezilenleri için savaşan isyancılar oluşundan itibaren, Robin karakterlerini yeniden canlandırmak ve şekillendirmek için bir dizi yazar, sanatçı, hikaye anlatıcısı ve film yapımcısına ilham kaynağı oldu.

Filmlerde Robin Hood'lar birçok farklı şekilde karşımıza çıktı: Douglas Fairbanks sessiz bir Robin Hood'du; Errol Flynn gösterişli Robin'di; Margaret Rutherford ilk kadın Robin'di; Frank Sinatra bir gangster Robin'di; Sean Connery romantik bir Robin'di; Kevin Costner hazır cevap Robin'di; John Cleese ve Cary Elwes çizgi roman Robin'di.

Yönetmen Otto Bathurst yeni bir başlangıç yapmak ve tüm tempolu ve çağdaş aksiyon filmi yapımlarının kalıbını yeniden tasarlamak istedi. Tarzıyla öne çıkan Bathurst, televizyon gangster dizisi Peaky Blinders'ı ve çok fazla konuşulan Black Mirror bölümünü çekti, her zaman beklentileri artırmayı sevdi.

Bathurst, "Bana göre ROBIN HOOD ile çağdaş ve yeni bir karakter yaratıldı" diye açıklıyor. "Görünüşte kusursuz ve rahat bir yaşama sahip ve savaşa giden, ideallerle, inançlarla ve tutkuyla dolu olan bir adam var, ama daha sonra gözleri dünyayı yöneten insanların yolsuzluğuna ve kötülüğüne açılıyor ve bu onun ulusuna ve dinine olan inancını bitirip onu hayal kırıklığına uğratıyor. Robin'i bir kahraman olarak görüyoruz, ama neden ve nasıl böyle bir efsane olduğunu, onun içinde yanan ateşin ne olduğunu ve onu gerçeğe bu şekilde bağlılık ile savaşmaya iten ve ilham veren şeyi görmek istedim. "

Bathurst'un, ROBIN HOOD kavramını neden sevdiğimiz konusunda güçlü bir fikri var. "Robin ve aklımdaki Robin'in kim olduğu hakkında çok düşündüm. Sadece zengin insanlardan birkaç torba para çalıp onları fakir insanlara vererek efsane olamazsınız. Demek istediğim, bunun yapılması harika bir şey ama ikonik değil" diyor. "ROBIN HOOD'un 800 yıldır kahraman olmasının asıl nedeni, toplum ve hükümet için büyük bir diken oluşu. Bu yüzden insanlar onu hala seviyorlar, çünkü o, o sesin bir sembolüdür. Özel güçleri olmadığı ve bir Süper Kahraman olarak doğmadığından hepimiz için bir yansımadır, yalnızca değişimi getirmek için gerekli olanı yapmaya ve daha büyük bir resim için kendi rahatını feda etmeye hazır olan bir insandır. Birçok kez farklı biçimlerde baskıya, yolsuzluğa ve tacize maruz kalmış olsak da, çok azımız gerçekten bunun hakkında bir şeyler yaptı ve bu yüzden bu, başını parapetin üzerine koymaya hazır bir adamın hikayesi. Gerçek şu ki, her zamankinden daha fazla anlatılması gereken ve hepimizde güçlü yankı uyandıran bir hikaye. "

Bathurst'un "modern yap" mantrası, filmin aksiyonuna geldiğinde çıtayı iyice artırdı. Eski tarz statik yay ve ok mücadelesi, yeni bir enerji getirecek olan çılgınca, atletik çatışmalara dönüştü. Bathurst şöyle diyor: "Okçuluk savaşının neye benzediğini araştırmak için saatler harcadık, daha sonra aslında hem bu şekilde hem de daha önce hiç görülmemiş olan yeni bir tarzı yaratmak için bunu kullandık. Modern bir silahlı kavga gibi hissettiriyor, çok gerçek ve yeni. "

En nihayetinde, oyuncular bu öfkeyi ve karmaşıklığı üstlenerek bunu mizah, insanlık ve karakterleriyle bir araya getirdiler. İkinci birim/ aksiyon yönetmeni Simon Crane (Rogue One:A Star Wars Story, Jason Bourne) şöyle diyor: "Taron, Jamie, Eve ve tüm oyuncular inanılmaz derecede sıkı çalıştılar ve filme çok şey kattılar. Nottingham'ı değiştirmek konusunda çok cesurca harekete geçmiş olan bu insanlara kayıtsız kalamazsınız. "