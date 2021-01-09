Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak - Son Dakika

Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak

Robin\'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak
Son Güncelleme: 09.01.2021 08:41

Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak.

Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak

AKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Erdoğan ailesinin 'Robin' isimli köpekleri, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan köpek tedaviye alınırken, jandarma hayvanın vücudundan çıkarılan mermi kovanı üzerinde kriminal inceleme başlatacak.

Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan ailesinin 6 yaşındaki 'Robin' isimli Golden Retviever cinsi köpekleri dışarıya çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Aile, bacağından vurulan Robin'i veterinere götürdü ve durumu Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler, Robin'i vuran kişiyi bulmak için cerrahi müdahale ile çıkartılacak mermi çekirdeği üzerinde kriminal inceleme yapacak.

Robin'i vuranların yakalanmasını isteyen Halime Erdoğan, "Hayvandan ne istediler bilmiyorum. Benim köpeğim asla ısıran bir köpek değil, ev köpeğiydi. İhtiyacı olduğu zaman dışarı salıyordum onu. Gece 02.30 gibi saldım, sabah gelmedi. Baktım etrafa, göremedim. Çocuklarla kahvaltıdan sonra bir daha bakayım dedim, o arada gelip yatmış. Vurulduğu tarafa yatmış, ben göremedim. O sırada çocuklar bana seslenerek, 'Anne bir bak, kanıyor' dediler. Gerçekten de kan vardı. Ben de veteriner çağırdım hemen" dedi.

Köpeği Robin ile çekilmiş videolarını gözyaşları içerisinde izleyen Halime Erdoğan, "Ne diyeyim ki? Allah'ından bulsun. Sonuçta dilsiz bir hayvan. Köpekse, herkesin kapısında bir köpek var. Sadece benim mi köpeğim var? Yapanı vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Hak neyse Allah ona onu gösterecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Akyazı, Köpek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı açıklayacak
09:45 Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Fatih ve Doğa bebeklerini kaybediyor
09:41 Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Takımın yarısı Afrika'ya gidiyor, Aboubakar haftalarca yok
09:37 Kağıthane'de Çocuklar İçinde Oynadıkları Otomobilin Apartman Boşluğuna Düştü
09:32 İstanbul'da sel felaketinin ardından sokaklar böyle görüntülendi
09:21 İstanbul'a sel getiren sağanak yağış devam edecek mi? Meteorolojik kaynaklardan merak edilen soruya yanıt
09:21 Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 3 kişi kayıp
08:58 Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
08:56 AK Partili Külünk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru
08:51 Galatasaray, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımını kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 10:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement