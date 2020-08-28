Robin Yalçın, Demir Grup Sivasspor'da

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor dördüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip geçen sezon Yeni Malatyaspor forma giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robin Yalçın, bugün takımın Gerede kampına katılarak arkadaşlarıyla tanıştı. Ön liberoda görev yapan Robin Yalçın 25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya geldi. Robin Yalçın, futbola Deggendorf alt yapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olarak Türkiye mecerasına başladı. Robin Yalçın Türkiye'de son olarak Yeni Malatyaspor forması giydi.

Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu 19 gol ve 18 asistlik bir performans ortaya koydu.