Son Dakika Haberleri: Robinho, Başakşehir'e Transferini Doğruladı

Robinho, Başakşehir'e Transferini Doğruladı

10 dakika önce

Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

Robinho, Başakşehir'e Transferini Doğruladı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde başkan Göksel Gümüşdağ ile Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşması ve Robinho transferini açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu da transferi doğruladı. Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı ancak Medipol Başakşehir'in Robinho ile anlaşamadığı iddia edilirken, Robinho'dan bu iddialara yanıt niteliği taşıyan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşan Robinho, "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum İstanbul Başakşehir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Sivasspor, Başakşehir, Robinho, Spor
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