Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Abdullah Avcı , yeni transferleri Robinho 'nun hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi. Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'nde turuncu-lacivertli takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, rakip sahada fazla oynayan teknik kapasitesi yüksek futbolculardan kurulu bir ekip olduklarını belirtti.Avcı, Robinho transferine ihtiyaç duymalarının sebeplerini şu sözlerle açıkladı:"İlk yarı itibarıyla istatistikler her şeyi çok iyi yaptığımızı gösteriyor ama bir şeyi minimumda yaptık. Topa sahip olmayı biraz daha arttıracağız. Rakip ceza sahasına çok girsek de sonuçlandırma ile ilgili sıkıntımız var. Robinho mevkisel olarak 2-3 yerde oynayabiliyor ve pozisyonları sonuçlandırmayı hayal ettirebiliyor. Onun için Robinho transferi gerçekleşti. Hem Robinho hem de biz bundan son derece mutluyuz. Bazen hayal edersin, bundan sonrasını oyuncunun performansı sahada belirler. Robinho enerjisi çok yüksek başladı, umut ederim bu, oyunlara da yansır." Serdar Taşçı 'nın da bugün kampa katılacağını aktaran Avcı, "Serdar 31 yaşında, kariyeri çok önemli. Alman Milli Takımı'nda oynamış, Stuttgart 'ın kaptanlığını yapmış, Bayern Münih 2,5 sene önce kiralık oynatmış. Oyun planına uygun bir oyuncu, stoper almak mı yoksa oynadığın oyuna uygun stoper almak mı? Bu onlardan bir tanesiydi. Kendisi ile birebir görüşme yaptım, hiçbir zaman bırakmamış. Testlerine göre antrenman planlamasını yapacağız. Bizim bunda bir kaybımız yok, Serdar'ın buna ihtiyacı var. Robinho gibi Arda gibi, sonucu sahadaki performansı belirleyecek." ifadelerini kullandı.Avcı, Adebayor 'un gribal enfeksiyon nedeniyle kampa yarın katılacağını, tam kadro çalışmaya başlayacaklarını bildirdi."Son 2,5 senedir şampiyonluk yolunda devam ediyoruz." diyen deneyimli teknik adam, ikinci yarıyla ilgili olarak, "Geçen sene 34 hafta şampiyonluğu kovaladık. Son 3 senede ilk yarının lideriyiz. Planla ilgili bir sıkıntımız yok. Grup enerjimiz iyi, bunu daha yukarıya çekmek istiyoruz. Yukarıya doğru sıkışma var çünkü her takım oyunlarını geliştirebiliyor. İyi bir takımız, hedeflediğimiz yere gitmek istiyoruz, kulübün bana verdiği enerji de son derece iyi. Puan farkı bugünden hesaplanmaz. Maç maç bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.Abdullah Avcı, Arda Turan 'ın son durumuyla ilgili olarak ise "Arda zaten yetenekli bir oyuncu. Robinho için söylediklerim onun için de geçerli. Performans bu işi belirliyor. Arda, çok sağlıklı çalışıyor, umarım performansını yukarıya geçerek takıma katkı sağlayacak, diye düşünüyorum. İlk yarı itibarıyla Elia, Arda, Adebayor ve kaptan Emre de çok özel oyuncular olmalarına rağmen çok fazla verim alamadık. Onların katılımı ile daha iyi olacak diye düşünüyoruz, umarım bu gerçekleşir." şeklinde konuştu.Teknik direktör Avcı, şu an için başka transfer düşünmediklerini ancak ani gelişmeler olursa da bunu değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.