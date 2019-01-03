Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devrede!

DEMİR Grup Sivasspor'un transferi konusunda Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı yıldız Robihno için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.





DEMİR Grup Sivasspor'un transferi konusunda Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı yıldız Robihno için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ile henüz anlaşamayan Robihno'nun vereceği karar etkili olacak.



Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ilk yarının bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'e satışı konusunda prensip anlaşması sağlanan Robson de Souza (Robihno) tranfserinde kriz çıktı. İki kulübün bonservis konusunda anlaşma sağlamasına karşın, Robihno'nun Başakşehir ile henüz anlaşamadığı öğrenildi. Sivasspor taraftarının yoğun tepki gösterdiği transfer gelişmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de menajerler vasıtası ile Robinho'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Başakşehir ile bonservis konusunda anlaşan Demir Grup Sivasspor'un ise duruşunun net olduğu, oyuncunun Başakşehir ile anlaşmasını beklediği öğrenildi. Robinho'nun Başakşehir yerine Fenerbahçe veya Galatasaray'ı tercih etmesi durumunda da Demir Grup Sivasspor'un Başakşehir ile anlaştığı bonservis bedelini isteyeceği öğrenildi. - Özşekersivas

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Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi

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