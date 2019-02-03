Robinho İlk Golünü Attı
32 dakika önce
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden başarılı futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Akhisarspor ağlarına attı.
Medipol Başakşehir
'in yeni transferlerinden başarılı futbolcu Robinho
, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Akhisarspor ağlarına attı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde DG Sivasspor
'dan kadrosuna kattığı Robinho da yeni takımıyla ilk golünü atmayı başardı. 35 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor maçının 40. dakikasında Visca'nın pasında ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi. Robinho, geçtiğimiz hafta Başakşehir'in evinde Kasımpaşa
'yı 2-0 ile geçtiği müsabakada da 1 asist yapmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:45 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi
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