Son Dakika Haberleri: Robinho İlk Golünü Attı

Robinho İlk Golünü Attı

32 dakika önce

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden başarılı futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Akhisarspor ağlarına attı.

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Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden başarılı futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Akhisarspor ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde DG Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Robinho da yeni takımıyla ilk golünü atmayı başardı. 35 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor maçının 40. dakikasında Visca'nın pasında ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi. Robinho, geçtiğimiz hafta Başakşehir'in evinde Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçtiği müsabakada da 1 asist yapmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:45 Kaynak: İHA

Sivasspor, Başakşehir, Robinho, Spor
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