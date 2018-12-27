Son Dakika Haberleri: Robinho, Medipol Başakşehir'de

Robinho, Medipol Başakşehir'de

46 dakika önce

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho'yu kadrosuna dahil etti.

Robinho, Medipol Başakşehir'de, System.String[]
Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho'yu kadrosuna dahil etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gümüşdağ, "Kulübümüz, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:35 Kaynak: AA

Sivasspor, Başakşehir, Robinho, Spor
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