Son Dakika Haberleri: Robinho, Medipol Başakşehir'e Transferini Duyurdu

Robinho, Medipol Başakşehir'e Transferini Duyurdu

1 saat önce

Brezilyalı yıldız Robinho, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir'e transferini duyurdu.

Robinho, Medipol Başakşehir'e Transferini Duyurdu, System.String[]
Brezilyalı yıldız Robinho, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir'e transferini duyurdu.

Robinho, sosyal medya hesabı Instagram'dan #Roadto Istanbul etiketi ve "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum" mesajıyla bir video paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Robinho'nun 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağını belirtti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

İki kulübün anlaşmasına rağmen, birkaç gündür medyada yer alan haberlerde Robinho'dan kaynaklanan sebeplerle bu transferde sorun olduğu iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:54 Kaynak: AA

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