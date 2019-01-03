Robinho, Medipol Başakşehir'e Transferini Duyurdu

Brezilyalı yıldız Robinho
, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir
'e transferini duyurdu.
Robinho, sosyal medya hesabı Instagram
'dan #Roadto Istanbul
etiketi ve "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum" mesajıyla bir video paylaştı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Robinho'nun 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağını belirtti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Başkanı Göksel Gümüşdağ
da geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor
Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.
İki kulübün anlaşmasına rağmen, birkaç gündür medyada yer alan haberlerde Robinho'dan kaynaklanan sebeplerle bu transferde sorun olduğu iddia edilmişti.