Son Dakika Haberleri: Robinho'nun Gidişi Bizi Hedeflerimizden Geri Koymayacaktır"

Robinho'nun Gidişi Bizi Hedeflerimizden Geri Koymayacaktır"

1 saat önce

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı futbolcuları Robinho'nun Medipol Başakşehir'e transferinin, takımı hedeflerinden geri bırakmayacağını belirtti.

Robinho'nun Gidişi Bizi Hedeflerimizden Geri Koymayacaktır
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı futbolcuları Robinho'nun Medipol Başakşehir'e transferinin, takımı hedeflerinden geri bırakmayacağını belirtti.

Otyakmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ara transfer döneminin dün resmi olarak başladığını hatırlattı.

Ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamladıklarını ifade eden Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alma hedefini ilk yarının sonlarına doğru yaptığı çıkışla tutturduğunu vurguladı.

Otyakmaz, sezonun ilk yarısındaki performanslarıyla birçok oyuncunun otoritelerin dikkatini çekmeyi başardığını aktararak, "Doğal olarak bazı oyuncularımıza transfer teklifleri oldu. Mevcut kadromuzu korumak isteğinde olan yönetimimiz bu teklifleri teşekkür ederek reddetti. Ancak Robinho özelinde transfer teklifini değerlendirmek zorunda kaldık. Sebebi ise 1+1 yıl daha sözleşme uzatılması teklifimizi uzun süre cevaplandırmaktan imtina eden oyuncumuzun sözleşmesinin 31 Mayıs'ta bitecek olmasıydı. Ayrıca yaptığımız görüşmelerde kendisinin transferi tercih ediyor olduğunun anlaşılması, bizi üzülerek de olsa bu kararı almaya itmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna ahlaki ve sportif davranışları dolayısıyla teşekkür eden Otyakmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu önemli kayıp bizi hedeflerimizden asla geri koymayacaktır. Tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik süreç zorda olan kulüplerimizi daha da olumsuz etkilemiş, birçok kulüp elindeki değerli oyuncularını gönderme yoluna başvurmuştur. Bizim de içinde bulunduğumuz krizden etkilenmememiz mümkün olmadığından bu tür transferlerin doğal karşılanmasını beklemek, bir kulüp yönetiminin en doğal hakkıdır, diye düşünüyoruz. Transfer döneminde kadromuza yapacağımız takviyelerle, takımımız iddiasını ve hedeflerini sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Profesyonel futbol takımımızın eski oyuncusu Robinho'nun bize saha içi ve saha dışında kattıkları, marka değerimizi ve dünyada bilinirliğimizi arttırdığı için teşekkür ederiz. Robinho ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Robinho, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Robinho, İmzayı Attı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Son Dakika! Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:38:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Robinho'nun Gidişi Bizi Hedeflerimizden Geri Koymayacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]