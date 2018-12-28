Son Dakika Haberleri: Robinho'nun Sivasspor Karnesi

Robinho'nun Sivasspor Karnesi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan, gole dönük orta saha oyuncusu Robinho, Demir Grup Sivasspor'da forma giydiği 30 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan, gole dönük orta saha oyuncusu Robinho, Demir Grup Sivasspor'da forma giydiği 30 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

Atletico Mineiro Kulübünden geçen sezonun devre arası Sivasspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız, kırmızı-beyazlı formayı ilk kez ligin 19. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının 74. dakikasında giydi.

Kısa sürede dönemin teknik direktörü Samet Aybaba'nın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Robinho, Sivasspor'daki kariyeri boyunca görev yaptığı teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'in de gözdesi oldu.

Robinho, geçen sezon 14 maçta 907 dakika sahada kalarak, kırmızı-beyazlı forma altında 4 gole imza attı. Başarısıyla dikkatleri çeken Brezilyalı futbolcu, bu periyotta 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon ise 16 maçta bin 419 dakika sahada kalmayı başaran 34 yaşındaki Robinho, Bursaspor (2), Evkur Yeni Malatyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve Galatasaray (2) maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başarılı futboluyla futbolseverlerin beğenisini toplayan golcü oyuncu, 1 kırmızı, 4 de sarı kartla cezalandırılarak, Sivasspor'un hırçın futbolcuları arasında yer aldı.

"Merhaba gardaş" diyerek sözleşme imzalamıştı

Parlak kariyerinin ardından transfer olduğu Sivasspor'da, 23 Ocak'ta 4 Eylül Stadyumu'nda yaklaşık bin kişinin önünde imza törenine katılan Robinho, sahaya "Merhaba gardaş" diyerek çıkmış, taraftarın gönlünde adeta taht kurmuştu.

Bu sözleşmeyle Sivasspor'un ve Sivas'ın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayan Robinho, renkli kişiliğiyle taraftarların sevgisini kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Başakşehir, Sivasspor, Robinho, Spor
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