Son Dakika Haberleri: Robinho Resmen Medipol Başakşehir'de

Robinho Resmen Medipol Başakşehir'de

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Robinho transferinde mutlu sona ulaştı.

Robinho Resmen Medipol Başakşehir'de, System.String[]
Medipol Başakşehir, Robinho transferinde mutlu sona ulaştı. DG Sivasspor'la geçtiğimiz hafta anlaşmaya varan Medipol Başakşehir, birçok kulübün Robinho'ya teklif yapması sonrasında Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya varamamıştı. Ancak bugün yapılan görüşmeler sonrasında yıldız oyuncu ikna edildi. Başakşehir'le anlaşmaya varan sambacının yarın transfer sezonunu açılmasıyla birlikte resmi imzayı atıp, takım kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Sivasspor, Robinho, Başakşehir, Güncel
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