Robinho Resmen Medipol Başakşehir'de
1 saat önce
- (Özel haber) Robinho resmen Medipol Başakşehir'deANTALYA - Medipol Başakşehir, Robinho transferinde mutlu sona ulaştı.
- (Özel haber) Robinho
resmen Medipol Başakşehir
'de
ANTALYA - Medipol Başakşehir, Robinho transferinde mutlu sona ulaştı.
DG Sivasspor
'la geçtiğimiz hafta anlaşmaya varan Medipol Başakşehir, birçok kulübün Robinho'ya teklif yapması sonrasında Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya varamamıştı. Ancak bugün yapılan görüşmeler sonrasında yıldız oyuncu ikna edildi. Başakşehir'le anlaşmaya varan sambacının yarın transfer sezonunu açılmasıyla birlikte resmi imzayı atıp, takım kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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