Robinho, Resmen Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Robson de Souza (Robinho) ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Robson de Souza (Robinho) ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Robinho için düzenlenen imza törenine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, Robinho'nun başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere yönetim kurulunun arzu ettiği bir transfer olduğunu belirterek, "Robinho ile görüşmeden önce Sivasspor Kulübü ile konuştuk. Sivasspor ile yaptığımız anlaşma sonrasında Robinho ile FaceTime'dan görüştük. Hayallerimizden ve hedeflerimizden bahsettik. O da hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek istediğini söyledi. İki tarafın arzusuyla bu transfer gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kuruluna, ahlaki ve sportif davranışlarından dolayı teşekkür eden Gümüşdağ, "Takım arkadaşları Robinho ile bir arada olmaktan mutluluk duyacaklar. Robinho, şampiyonluk yarışında bize katkı sağlayacağını düşündü. Robinho'nun sosyal medyadan paylaştığı gibi 'Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum' sözüne biz de inanıyoruz." diye konuştu.



Robinho ise Medipol Başakşehir'e transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bir hayali daha gerçekleştirmeye geldim. Medipol Başakşehir, son yıllarda ligde şampiyonluğun en ciddi adaylarından. Bu sezon buraya gelmemin en büyük nedeni şampiyon olma isteğim. Çok iyi karşılandım. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takıma katılarak büyük başarılar kazanmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Medipol Başakşehir'e karşı mücadele ettiği ilk maçta turuncu-lacivertlilerin oyun tarzını çok beğendiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "Medipol Başakşehir'in karakterime uygun bir oyun tarzı var. O gün de bu yakınlığı hissetmiştim. Pozisyon tercihim yok. Her şeyden önemlisi futbol oynamak. Hocanın verdiği görev doğrultusunda işimi yapmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Eski kulübü Sivasspor'a da teşekkür eden 34 yaşındaki oyuncu, "Sivas'ta ailem ve ben çok iyi ağırlandık. Orada güzel anılar edindim. Sivasspor taraftarlarına da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Robinho, yeni takımında giyeceği 70 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi.



Kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey takımlarda forma giyen 34 yaşındaki Robinho, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Demir Grup Sivasspor'da ligde çıktığı 30 maçta 12 gol atmıştı.

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