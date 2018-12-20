Son Dakika Haberleri: Robinho: "Var Yüzünden Attığımız Gole Sevinemiyoruz"

Robinho: "Var Yüzünden Attığımız Gole Sevinemiyoruz"

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, "VAR'dan hoşlanmıyorum.

Robinho:


Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi. 

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan 'Sivasspor Köşesi'nin açılışını yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak çğrencilerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin " Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var. İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Eskişehir Stadyumu" cevabını verdi. Erdal unutamadığı maç sorusuna ise "Çok maç var yalnız Fenerbahçe ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı" ifadelerini kullandı. 

"ATTIĞIMIZ GOLE SEVİNEMİYORUZ"

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Takım içinde en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız kim" sorusuna "Ziya Erdal ve David Braz" cevabını verdi. Bir başka öğrencinin VAR sistemini sorması üzerine ise Robinho "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi. 

David Braz ise takım içindeki en iyi oyuncular kim sorusuna "Robinho, Ziya ve Emre" dedi. Futbolcular söyleşinin ardından öğrenciler ile fotoğraf çektirerek formalarını imzaladı. 



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okul ziyareti ve köşe açılışı

Öğrenciler ile söyleşi

Soruları cevaplandırmaları - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:37 Kaynak: DHA

Sivasspor, Robinho, Spor
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