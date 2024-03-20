Robinhood, Android Platformunda Kripto Para Cüzdanı Hizmetini Başlattı - Son Dakika
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Robinhood, Android Platformunda Kripto Para Cüzdanı Hizmetini Başlattı

Robinhood, Android Platformunda Kripto Para Cüzdanı Hizmetini Başlattı

Finansal hizmetler platformu Robinhood, Android kullanıcıları için global ölçekte kripto para cüzdanı hizmetini başlattı. Bu hamle, milyonlarca insanın kripto paralara erişimini kolaylaştırıyor. Robinhood'un son çeyrek raporuna göre, kripto işletmesi önceki yıla göre yüzde 10 artışla 43 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin kendine ait cüzdanı, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Arbitrum, Polygon, Optimism ve Base ağlarında işlem yapma yeteneği sunuyor.

20.03.2024 16:37  Güncelleme: 17:27
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Finansal hizmetler platformu Robinhood, Android kullanıcıları için global ölçekte kripto para cüzdanı hizmetini başlattığını duyurarak kripto erişiminde yeni bir dönem açıyor. Robinhood, bu hamle ile milyonlarca insanın kripto paralara erişimi kolaylaşıyor.

Robinhood, Android Platformunda Kripto Para Cüzdanı Hizmetini Başlattı

Kripto para birimi borsası Robinhood, kısa bir süre önce Android platformunda kripto para cüzdanı hizmetini dünya çapında kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu hamle, Robinhood'un iOS kullanıcıları arasında bir yıl önce başlatılan hizmetinin ardından geldi ve şimdi Android kullanıcıları için de beta sürecinden çıkarak genel erişime açıldı.

Şirket, bekleme listesine daha önceden kaydolan herkesin artık Android cüzdanını indirip kullanmaya başlayabileceğini bildirdi. Robinhood Crypto'nun lideri Johann Kerbrat, Android'in lansmanının, şirketin küresel olarak kripto para birimlerini daha fazla insanın günlük yaşamına entegre etme hedefinde önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı.

Robinhood'un son çeyrek raporuna göre, kripto işletmesi önceki yıla göre yüzde 10 artışla 43 milyon dolar gelir elde etti ve müşteri aktivitelerindeki artışla nominal kripto işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 89 arttı. Ayrıca, Robinhood Avrupa Birliği genelinde de kripto ticareti hizmetini başlattı.

Robinhood'un kendine ait cüzdanı, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Arbitrum, Polygon, Optimism ve Base ağlarında işlem yapma yeteneği sunuyor ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünden beri dünya çapında yüz binlerce kez indirildi. Bu cüzdan, kullanıcılara kripto para birimlerini gönderme, alma ve saklama imkânı sunmanın yanı sıra, merkezi olmayan borsa toplayıcıları aracılığıyla Ethereum, Polygon ve Arbitrum üzerinden token takaslarını da destekliyor. Şirket, token takası işlemleri için herhangi bir hizmet ücreti talep etmezken, Blockchain işlem ücretlerinin uygulanacağını belirtiyor.

Robinhood, Android uygulamasının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki aylarda kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak yeni özellikler ekleyeceklerini duyurdu. Robinhood Crypto ürün müdürü Seong Lee, şirketin yakında kullanıcılarına merkezi olmayan borsa toplayıcıları aracılığıyla Blockchain ağları arası takaslara ve Web3'e daha kolay erişim sağlama konusunda aktif olarak çalıştığını ifade etti.

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SON DAKİKA: Robinhood, Android Platformunda Kripto Para Cüzdanı Hizmetini Başlattı - Son Dakika
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