Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor - Son Dakika

Keban Baraj Gölü Havzası'ndaki adaya 16 yıl önce yerleşen ve Robinson Cruse'a benzemesi nedeniyle Robinson Ziya dede lakabıyla tanınan 85 yaşındaki Ziya Abay, kuraklık nedeniyle gidemediği adasına, kar sularının erimesinin ardından yeniden kavuştu.

İsminin Huzur olduğu öğrenilen adaya teknesiyle giden Ziya Abay, adaya 4 binden fazla ağaç dikti. Abay, ağaçların önemini belirterek, herkese ağaç dikme çağrısında bulundu.

İLK DEFA KURAKLIK YAŞANDI

Abay'ın adası 2,5 ay önce kuraklıkla birlikte baraj gölünde sular çekilmesiyle yarım adaya döndü. 16 yılda ilk defa yarım ada olan Abay'ın adası, kar sularının ermesiyle tekrar ada halini aldı. Abay da geçmişte olduğu gibi yine adasına teknesi ile gitmeye başladı.

Kuraklıktan adasının da büyük oranda etkilendiğini dile getiren Abay, geçen sene 4 ton kiraz hasadı yaparken bu yıl yemeye bile olmadığını ifade etti. Pandemi döneminde özel izinle adasına giden ve bozuk olan sulama motorunu tamir ettiren Abay, şimdi ağaçlarının kurumaması mücadele vermeye başladı.

"ÖNCEDE 4 TON KİRAZ ÇIKARDI, ŞİMDİ YEMEK İÇİN BULUNMUYOR"

Kara varken yürüyerek gittiğini aktaran Abay, "Buradan bir buçuk saatte gidiyordum. Caddeye gidiyordum, polis gelip beni alıyordu. Şimdi de beni alıyor getirip götürüyorlar, sağ olsunlar. Önceden 4 ton kiraz çıkardı ama şimdi yemeye yok. Kovayla su taşıyordum. Birkaç ağacı kurtardım birkaç ağaç kurudu. Çünkü ben yapamıyorum. Kovayla su taşımak zor oluyor" diye konuştu.