Roblox çöktü mü? Roblox açılmıyor hatası! 503 service unavailable Roblox erişim sorunu nedir? Serverlar ne zaman açılacak? - Son Dakika

Roblox neden açılmıyor? 2022 Ocak Roblox erişim sorunu ne zaman düzelir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Roblox'un geliştiricileri ilk olarak Cuma günü hizmetle ilgili sorun yaşandığı hakkında tweet attı. Pazar günü öğleden sonra ise, bölgeleri kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirdiğini söyledi. Pazar akşamına kadar Roblox'un her yerde tekrardan çevrimiçi olduğunu belirtmişti ancak oyuncular yeniden serverlara erişemiyor. Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX ERİŞİM SORUNU: NEDEN AÇILMIYOR?

Roblox bugün 21 Ocak 2022'de çöktü. Roblox şu anda çalışmıyor, ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Downdetector hizmetinin sağladığı grafiğe göre kullanıcıların Roblox ile sorun yaşadığını görebiliyoruz.

En çok bildirilen sorunlar %73 Web Sitesi %21 Sunucu Bağlantısı %6 Oyun Oynama.

Roblox ne zaman çalışmaya başlayacak?

Henüz Roblox geliştiricilerinden resmi bir açıklama yok. Daha fazla bilgi edinilirse bu haberi güncelleyeceğiz.