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Roblox sistem gereksinimleri 2021 - Roblox giriş nasıl yapılır? - Son Dakika

Roblox sistem gereksinimleri 2021 - Roblox giriş nasıl yapılır?

05.04.2021 16:57
Roblox sistem gereksinimleri 2021 - Roblox giriş nasıl yapılır?

Roblox giriş yapmak isteyenler için link haberimizde. Çok oynanan oyunlar arasında yer alan Roblox sistem gereksinimleri nelerdir? Roblox kaç GB? Geniş bir yaş kesimi arasında oynanan Roblox hangi yaşlar için uygundur? Roblox 4, 6, 8 yaş için uygun mu?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yatırma sistemidir. Kullanıcıların oyunları proglamlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Eric Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piayasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun, 2010'ların ikinci yarısınhda hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVİD-19 pandemisiyle birlikte daha dahızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "robux"adı altında sanal para birimi üzerinden yapılabilir.

Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletler'indeki 16 yaş altı çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Roblox, oyun eleştirmenleri tarafından genel anlamda olumlu eleştiriler almıştır.

ROBLOX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Roblox minimum sistem gereksinimleri

  • İşlemci : Intel 2.4 GHz Dual Core ( Çift Çekirdek )
  • İşletim Sistemi (OS): Windows 95, Vista, XP, 7, 8, 10 ( 32-64 bit )
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce FX 5500 yada ATI Radeon 9500 veya Intel GMA 3100.
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Depolama: 1 GB Sabit Disk alanı
  • Ses Kartı: Evet

Roblox önerilen sistem gereksinimleri

  • Ekran Kartı: ATI 7950, NVIDIA GTX 660 yada DirectX 11 Destekli Ekran Kartı
  • İşletim Sistemi (OS): Windows 10 ( 32-64 bit )
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 3 GB Sabit Disk alanı
  • Ses Kartı: Evet

ROBLOX GİRİŞ YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

ROBLOX HANGİ YAŞ KESİMİ İÇİN UYGUNDUR?

Roblox, 4 yaşında bir çocuk için de uygun olabilir, ancak oldukça küçük oldukları için yabancılarla konuşmamasını ve uygun olmayabilecek oyunları oynamaması tavsiye edilir.

YORUMLAR
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Son Dakika Gamegar Roblox sistem gereksinimleri 2021 - Roblox giriş nasıl yapılır? - Son Dakika


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