ROBODER ve REPA yüksek teknolojide işbirliği yapacak

ROBODER (Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği) ile Koreli REPA (Robot Enterprise Promotion Association) işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalandı.

ROBODER (Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği) ile Koreli REPA (Robot Enterprise Promotion Association) işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalandı.

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