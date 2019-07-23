ROBODER ve REPA yüksek teknolojide işbirliği yapacak
5 dakika önce
ROBODER (Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği) ile Koreli REPA (Robot Enterprise Promotion Association) işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalandı.
ROBODER (Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği) ile Koreli REPA (Robot Enterprise Promotion Association) işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:17
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