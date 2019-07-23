Son Dakika Haberleri: ROBODER ve REPA yüksek teknolojide işbirliği yapacak
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ROBODER ve REPA yüksek teknolojide işbirliği yapacak

5 dakika önce

ROBODER (Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği) ile Koreli REPA (Robot Enterprise Promotion Association) işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalandı.

ROBODER ve REPA yüksek teknolojide işbirliği yapacak, System.String[]
ROBODER (Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği) ile Koreli REPA (Robot Enterprise Promotion Association) işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:17 
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