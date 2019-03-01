Robolutıon'19 'DİJİTAL Gelecekte İyi İnsan' Olmayı Gösterecek

Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce Kampüsü'nde gerçekleştirilen basın lansmanına Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, Ortaokul Müdürü Tuncay Tunca, Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Barış Gökhan Güleryüz ve Bilişim Teknolojileri BKRobotics Bölümündeki bazı öğrenciler katıldı.

"Bir mutfak çalışmamız daha gün yüzüne çıkıyor"

Toplantıda konuşan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "Yıldırım Bey'in başkanlığında, Tuncay Bey ve Barış Bey'in büyük katkılarıyla fakat asıl temel öznenin genç öğrencilerimiz olduğu bir mutfak çalışmamız daha gün yüzüne çıkıyor. Robolution 2019, 400'ün üzerinde robotun yarışacağı bir festival olacak. Bu güzel etkinlikte tüm Bursalıları aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Robolution Robot Yarışması'nın, Bursa'ya ve Bursa'daki eğitime önemli değerler ve katkılar sağladığını söyleyen Bulut, "Bu etkinliği düzenlemek ve Bursa'ya katkı sağlamak bizim için bir iftihar nedeni. Şehrimizi böyle güzel organizasyonlarla Türkiye gündemine taşımak ve topluma ümit aşılayabilmek bizleri gururlandırıyor. Özel Bursa Kültür Okulları olarak bu rolü üstlenebildiğimiz için çok mutluyuz. Umuyoruz ki, bu misyonumuz ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edecek" diye konuştu.

"Bilişim araçlarının üretim araçlarına dönüşeceğinin farkındayız"

Bugün karşılığı olan birçok mesleğin, gelecekte karşılığı olmayacağını ve öğrencilerini bu geleceğe uygun bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya da, "Zafer Hocam'la beraber 2000'li yılların sonlarından itibaren dünyadaki eğitim sistemlerini ve teknolojik dönüşümleri incelemek üzere uluslararası fuarlara katıldık. Orada gördük ki eğitimle ilgili paradigmalar yeni baştan şekilleniyor. Bizler de 2010'ların başında daha henüz Türkiye'de kodlama, algoritmik düşünce, 3d tasarım ve robotik uygulamalar konuşulmazken, tüm zorluklara rağmen bu süreci başlattık" şeklinde konuştu.

Steve Jobbs, Elon Musk, Bill Gates gibi teknoloji dahilerinin erken yaşta bilgisayarla tanıştıklarına dikkat çeken Sırakaya sözlerine şöyle devam etti; "Bilişim araçlarının tüketim ve eğlence için kullanımının yanı sıra, doğru şekilde kullanılırsa üretim araçlarına dönüşebileceğinin farkındayız. Bunun için öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ve planlamayla bu kazanımları aşılamayı hedefledik. Fakat çocuklarımızı bu geleceğe hazırlarken, iyi bir insan olmalarını da istiyoruz. Bu yüzden Robolution 2019'un mottosunu 'Dijital Gelecekte İyi İnsan' olarak belirledik. 9 Mart Cumartesi günü Prof. Dr. Selçuk Özdemir ve Prof. Dr. Mustafa Özcan'ın katılımıyla bu konuyu da ele alacağız."

"Bursa'nın yazılım ve kodlamayla anılmasını istiyoruz"

2018'de ilki düzenlenene Robolution Robot Yarışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu yıl düzenlenecek olan yarışmaya katılımın yüksek olmasının önemli bir başarı olduğunun altını çizen Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokul Müdürü Tuncay Tunca da, "Bursa'nın yazılım ve kodlamayla anılmasını istiyoruz. Bu düzenlediğimiz organizasyonlar bunun için güzel ortam sağlıyor. Robolution Robot Yarışması'nı sadece okulumuzun değil Bursa'nın bir etkinliği olarak görüyoruz" dedi.

Teknolojik gelişmelerin dünyada büyük yankı uyandırdığını söyleyen Tunca, "Türkiye olarak bu gelişmelerin dışında kalamayız. Hayatımızın her alanına giren teknolojiden kaçışımız yok. Çocuklarımızı uzak tutarak, onları koruyamayız. Yapmamız gereken, onları doğru teknolojiyle tanıştırmak ve doğru kullanıma teşvik etmektir. Çocuklarımızın gelecekte teknolojiyi iyi bir şekilde, insanlığın faydası için kullanmasını hedefleyerek bu yılki temamızı belirledik" ifadelerini kullandı.

"Yazılım ve teknolojinin önünü kimse alamayacak"

Toplantıda bir konuşma yapan Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Barış Gökhan Güleryüz de, "Yazılımın, teknolojinin, inovasyonun önünü kimse alamayacak. Bizler de öğrencilerimizi buna hazırlıyoruz. Tüm çocuklarımızın olaya dahil olması, özverili şekilde çalışmalarıyla Robolution Robot Yarışması'nın ilkini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yıl daha da büyük bir organizasyonla ikincisini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun ilerleyen yıllarda tüm Türkiye'de ses getiren bir yarışma olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, Ortaokul Müdürü Tuncay Tunca, Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Barış Gökhan Güleryüz ve Bilişim Teknolojileri BKRobotics Bölümü öğrencileri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Robotlar 4 kategoride yarışacak

Özel Bursa Kültür Okulları tarafından 9-10 Mart tarihlerinde bu yıl 2'incisi düzenlenecek Robolution Robot Yarışmasında, ülke genelindeki çeşitli liseler ile ODTÜ, Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi gibi ülkemizin seçkin üniversitelerinden 350 yarışmacının 400'ü aşkın robotu, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, mini sumo ve arazi robot olmak üzere 4 kategoride yarışacak.

Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren yarışmacılara çeşitli para ödülleri verilecek.

9 – 10 Mart tarihlerinde Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce Kampüsü'nde düzenlenecek olan Robolution Robot Yarışması halka açık olup, tüm Bursalılar davetlidir.