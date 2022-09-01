Robot asker 'BARKAN' - Son Dakika
Üye Girişi

Robot asker 'BARKAN'

01.09.2022 22:34
Robot asker 'BARKAN'

Robot asker 'BARKAN' TSK'nın sahada eli, gözü ve kulağı olacak HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Barkan" bünyesinde bulundurduğu silah, haberleşme ve otonomi sistemleri ile arazide Türk Silahlı Kuvvetleri'nebüyük kolaylık sağlayacak.

Robot asker 'BARKAN'

TSK'nın sahada eli, gözü ve kulağı olacak

SAMSUN - HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Barkan" bünyesinde bulundurduğu silah, haberleşme ve otonomi sistemleri ile arazide Türk Silahlı Kuvvetleri'nebüyük kolaylık sağlayacak.

TEKNOFEST KARADENİZ için Samsun'a gelen Türkiye'nin en büyük savunma sanayii firmaları yapmış oldukları teknolojik ürünleri sergiliyor. HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı olan robot asker 'BARKAN' ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. 2023 yılında Türk Silah Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanan BARKAN, bünyesinde birçok özellik barındırıyor.

40 milimetrelik bomba atabiliyor

Üzerinde bulunan 7,62 milimetrelik silah sistemi, bomba atma fonksiyonu, dik, yan tırmanış, hendek geçişi, sulardan geçiş, otonom devriye, engelden kaçınma, dinamik güzergah planlama, kablosuz haberleşme, kamera ve ses sistemi, takip sistemi, yük taşıma ve çekme kitleri gibi birçok fonksiyonu bulunan BARKAN, TSK'nın envanterine girmek için gün sayıyor.

"Seri üretime geçmesi için çalışmaları planlamaktayız"

BARKAN hakkında bilgi veren HAVELSAN SOPT AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, "BARKAN isimli insansız kara aracımız aslında HAVELSAN'ın yapmış olduğu daha büyük bir projenin önemli bir bileşenidir. Bu projenin ismi dijital birliktir. Biz bu dijital birlik projesi ile silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki muharebe sahasının aslında temel alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Gelecekte insansız sistemlerin muharebe sahasındaki önemi çok büyük olacaktır. Günümüzde insansız hava araçlarıyla beraber bu önemi anlamış bulunuyoruz. Şimdi insansız kara araçları, devamında insansız deniz araçlarıyla birlikte bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz BARKAN yaklaşık 20 ay önce HAVELSAN'ın kendi öz kaynaklarıyla başlattığı bir AR-GE projesiyle ortaya çıkan bir prototip ürünüdür. Bu kapsamda Sanayi Savunma Başkanlığımızın da yönlendirmeleriyle gereksinimleri belirlendi. Bir prototip hali de çıkartıldı. Sınır bölgelerinde silahlı kuvvetlerimizin, kullanıcılarımızın temel ihtiyaçlarını toplamak üzere sınır bölgelerine gönderildi. Bu kapsamda ihtiyaçları gereksinimleri aldık. Şu anda bu iyileştirme isteklerini prototipin üzerine gerçekleştirip seri üretime geçmesi için çalışmaları planlamaktayız. BARKAN'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi keşif, gözetleme, istihbarat, atış destek gibi konularda silahlı kuvvetlerimize çok büyük destek sağlayabilmesidir. Kendisi tamamen otonom hareket edebilen insansız bir kara aracıdır. Kendi rotasını kendi belirleyebiliyor. Önüne bir engel çıktığında bu engeli aşmak için kendi rotasını güncelleyebiliyor. Engelden kaçınma, önündeki bir aracı takip etme, kişiyi takip etme gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte üzerinde 7.62 milimetre silah sistemi mevcuttur. Gece görüş, gündüz görüş kameralarıyla istenilen bölgede otonom görev yapma kabiliyetine sahiptir. Bu kapsamda biz silahlı kuvvetlerimize çok büyük desteğinin olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Silahlı kuvvetlere çok ciddi anlamda harekat sahasında destek olabileceğini ön görüyoruz"

Özelliklerinde bahseden Özçelik, "Yaklaşık 60 derece dikey tırmanış yapabiliyor. 40 derece yatay eğimde hareket edebiliyor. 500 kilogram bir ağırlığa sahiptir. Kendi ağırlığı kadar bir yükü çekebiliyor. Lideri takip etme özelliğine sahip yani önünde herhangi bir kişi veya bir araç varsa bunu otonom olarak takip edebiliyor. Bu kapsamda silahlı kuvvetlere çok ciddi anlamda harekat sahasında destek olabileceğini ön görüyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü
Kaynak: İHA

TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Robot asker 'BARKAN' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:49 Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 22:34:43. #1.12#
SON DAKİKA: Robot asker 'BARKAN' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement