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Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı - Son Dakika

Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı

04.01.2022 11:37
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı

BİNGÖL'de görev yaptığı sırada köy korucularının verdiği eşkalle robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan polis memuru Hidayet Gültekin (62), emekli olduktan sonra resim atölyesi açtı.

BİNGÖL'de görev yaptığı sırada köy korucularının verdiği eşkalle robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan polis memuru Hidayet Gültekin (62), emekli olduktan sonra resim atölyesi açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' de alan Gültekin, şimdi Manisa'da yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

Manisa'da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Hidayet Gültekin, 1990 yılında polis oldu. Bingöl'deki görevi sırasında saldırıya uğrayan köy korucularının verdiği eşkal ile robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan Gültekin, sonraki yıllarda da yeteneği ile çok sayıda suçlunun bulunması çalışmalarına destek oldu. Gültekin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' aldı. Polislik mesleğinden 53 yaşında emekli olan Gültekin, bu zamanda kadar 20'ye aşkın sergi açtı. Emekli olduktan sonra resim atölyesi açan Gültekin, şimdi yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

'EVİMİN BİR ODASI ATÖLYEM GİBİYDİ'Polislik yaptığı süre boyunca resim çizmeyi bırakmadığını anlatan Hidayet Gültekin, " Sivas'ta reklam işleri ile uğraşıyordum. Hobi olarak ressam ve aynı zamanda heykeltıraş olan Selahattin Aydemir ile çalışıyordum. Emniyete alım olacağını duymuştum. Bir başladım, baktım ki 26 yıl geçmiş ve emekliye ayrıldım. Bu süreçte hobim olan resim çizmeyi hiç bırakmadım, evimin bir odası atölyem gibiydi. Emniyette çalıştığım süre zarfında 14 defa sergi açtım. Toplamda ise 20'yi aşkın sergim var. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi gezdim. Manisa Valiliği'nin girişimi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çalışması ile bakanlıkça sanatçı belgemi aldım" dedi.

Çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Gültekin, imkanı olmayan ailelerin çocuklarına da ücretsiz kurs verdiğini belirterek, "Emekli olalı 6 yıl oldu. Milli Eğitim'e bağlı bir anaokulunda çalışıyorum, resim çizip, öğretiyorum. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde kurs verdiğim 16 öğrencim var. Bir de maddi durumu iyi olmayan ailelerin 32 çocuğuna ücretsiz kurs veriyorum. Belirli bir süre sonra karşınızdaki gençlere bir şeyler aktarmak gerekiyor, bunun çabası içindeyim" diye konuştu.


Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı
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Hidayet Gültekin, Bingöl, Emekli, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı - Son Dakika
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