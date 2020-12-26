Robot süpürge "Katya" satışlarda ortalığı "sildi süpürdü" - Son Dakika

Robot süpürge "Katya" satışlarda ortalığı "sildi süpürdü"

26.12.2020 11:23
Robot süpürge

Koronavirüs salgını sürecinde temizliğe verilen önemin yanı sıra evden çalışmanın da artmasıyla sosyal medya kullanıcılarının "katya" ismini verdiği robot süpürge satışları rekor kırdı.

Koronavirüs salgını sürecinde temizliğe verilen önemin yanı sıra evden çalışmanın da artmasıyla sosyal medya kullanıcılarının "katya" ismini verdiği robot süpürge satışları rekor kırdı.

Salgın nedeniyle evden çalışanların veya ev temizliği hizmeti almak istemeyenlerin, evcil hayvan sahiplerinin ve alerjik reaksiyonları olanların kurtarıcısı robot süpürgeler oldu. Teknolojinin getirdiği imkanlarla geliştirilen robot süpürgelere olan talep, salgın döneminde rekor düzeyde arttı.

Sosyal medyada kullanıcılarının "katya" adını verdiği robot süpürgeye, çay getirtildiği, yenilen çekirdek kabuklarını yere atarak süpürtüldüğü komik videolar büyük ilgi görüyor.

Her bütçeye hitap eden fiyat aralığında satılan robot süpürgeler, özel günler için iyi bir hediye alternatifi de olabiliyor.

"En çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli'den sipariş ediliyor"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, salgın sürecinde, robot süpürge satışlarının artış gösterdiğini belirtti.

Bu dönemde insanların evde daha uzun vakit geçirmeye başlaması ve salgına bağlı olarak hijyen konusunun daha da önem kazanmasının robot süpürgelere olan talebi artırdığını ifade eden Elçin, şunları kaydetti:

"İş yapış şekillerinin her gün daha da pratikleştiği dünyamızda insanların, rutin işlerini kolay ve hızlı çözmek istemesi de robot süpürge talebinin sebeplerinden biri. Henüz Aralık ayı tamamlanmamasına rağmen 2020 yılının ikinci yarısında yapılan robot süpürge satışlarının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat büyüdüğünü görüyoruz."

Elçin, özellikle evden çalışan kesimin robot süpürgeye gösterdiği talebin giderek arttığına işaret ederek, "Vaktinin çoğunu bilgisayar başında geçiren kullanıcılara, çalışırken ev temizliğinin aradan çıkması pratiklik sağlıyor. Ağırlıklı olarak 30-40 yaş aralığının tercih ettiği robot süpürgeler, sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli şehirlerinden sipariş veriliyor." dedi.

Robot süpürgeler, beyaz eşya ve ev elektroniği kategorisinin altında kendine ait ayrı bir alt kategori oluşturarak hızla büyüdüğünü vurgulayan Elçin, bu büyümenin gelecek dönemde de devam edeceğini beklediklerini dile getirdi.

Elçin, bu beklentilerine paralel olarak ürün gamındaki model ve marka çeşitliliğini artırdıklarını ve fiyat yelpazesinin gittikçe genişlediğini söyledi.

Neredeyse her bütçeye uygun şekilde robot süpürge üretildiğini aktaran Elçin, bu nedenle listelenen ürün sayısında da yoğun bir artış eğilimi olduğunu kaydetti.

"Robot süpürge kategorisinde yüzde 1000'e yaklaşan büyüme oldu"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise salgının etkisiyle, temizlik ürünlerine artan ilgiyi hemen hemen ilgili her ürün kategorisinde gözlemlediklerini belirtti.

Ev temizliği için kısıtlı vakti olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve alerjik bünyeye sahip olanların hayatını kolaylaştıran robot süpürgelerin de aynı şekilde ilgi görmeye devam ettiğini ifade eden Erturan, "2020 yılın ilk yarısı ile ikinci yarısını karşılaştırdığımızda, adetsel olarak yaklaşık yüzde 200 büyüme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Bu karşılaştırmaya 2019 ile 2020'yi kıyaslayarak baktığımızda robot süpürge kategorisinde yüzde 1000'e yaklaşan büyüme ile karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Robot süpürge talebi Efsane Cuma'da zirve yaptı

Erturan, bugün Hepsiburada'da 46 ayrı markada, 240 farklı çeşit ürünü müşterilerle buluşturduklarını söyledi.

2019 yılına kıyasla halihazırda satış ve adet anlamında artış göstermesini bekledikleri robot süpürge ürün grubunda, salgın dolayısıyla ciddi artış gözlemlediklerini aktaran Erturan, 2020 yılının ilk yarısında sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte bu ürün grubuna talebin daha da artış gösterdiğini, yaz aylarının bitişi ve kasım ayındaki Efsane Cuma çalışmalarıyla ilgili ürün grubuna talebin zirve yaptığını dile getirdi.

Erturan, kendi kendine temizlik yapabilen, pratik ve zaman kazandıran robot süpürge pazarına katılan yeni marka ve modellerin de etkisiyle artışın 2021 yılında da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"Her iki robot süpürgeden birini online kanalımız aracılığıyla müşterilerimizle buluşturduk"

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran da temizlik konusunda zamandan tasarruf etmek isteyenlerin, evcil hayvan sahiplerinin ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Salgınla birlikte evlerde daha fazla vakit geçirilmesi, temizlik ve hijyenin daha hassas hale gelmesinin robot süpürgelere olan talebin ivmelenmesine neden olduğunu vurgulayan Oran, "Detaylı temizlik için siklonik, torbasız ve şarjlı süpürgeler ön plana çıkarken, günlük rutin temizlik için de robot süpürgeler tercih edilmeye başlandı. Sonuç olarak, robot süpürgeler, salgın döneminde satışlardaki payını artıran ürünler arasında yer aldı." dedi.

Oran, robot süpürgelerin, toplam süpürge satışları içerisindeki payını her ay artırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl yaz aylarında satışlarda yüzde 4 olan payını ekim ayında yüzde 8'lere kadar yükselterek bu senenin en yüksek oranına ulaştı. Hem teknolojilerinin gelişmesi hem de birçok markanın bu kategoride alternatifler sunması, tüketicilerin bu ürünlere gittikçe daha fazla yönelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Robot süpürge özelinde toplam pazarda online satış kanalı ön plana çıkarken, bu ürün grubunda Teknosa'nın sektördeki öncülüğünü sürdürdüğünü anlatan Oran, "Bu yıl her iki robot süpürgeden bir tanesini online kanalımız aracılığı ile müşterilerimizle buluşturduk." yorumunu yaptı.

"Ocak, şubat ayları ile salgının yaşandığı nisan ve mayıs ayları kıyaslandığında satışlar yüzde 152 yükseldi"

Trendyol tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında robot süpürgelerin büyük bir trend olduğunu belirtilerek "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde robot süpürgelere ilgi daha da arttı. Özellikle evcil hayvan sahipleri, alerjik reaksiyonlara sahip bireyler ve temizliğe ayırdığı süreyi kısaltmak isteyenler robot süpürgeleri tercih etmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.

Ocak, şubat ayları ile salgının yaşandığı nisan ve mayıs ayları kıyaslandığında satışların yüzde 152 yükseldiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, "Sadece kasım ayı kampanyalarımızda platformumuz üzerinden 55 bin robot süpürge satışı gerçekleşti. Robot süpürge trendinin önümüzdeki günlerde süreceğini öngörüyoruz." denildi.

Koronavirüs, İstanbul, Medya, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Robot süpürge 'Katya' satışlarda ortalığı 'sildi süpürdü' - Son Dakika


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