Robot takımı "SafranTech" First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı - Son Dakika
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Robot takımı "SafranTech" First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı

19.03.2022 18:57
Robot takımı "SafranTech" First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı " İstanbul'da düzenlenen First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı " İstanbul'da düzenlenen First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı.

Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, İsviçre, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye'den 47 takımın yer aldığı yarışma 18-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor. dünyanın en prestijli robot yarışmasına katılan ve büyük bir deneyim yaşayan Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri ve Makine Teknolojileri alanı öğrencileri ilçeyi, ili ve ülkelerini başarıyla temsil ederek büyük bir gurur yaşatıyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş "Bu tür yarışma ve organizasyonlara okullarımızın, öğretmen ve gençlerimizin katılımlarını teşvik ediyor ve önemsiyoruz. Son birkaç yıl içerisinde imalat, sağlık uygulamaları, otonom araçlar ve insansız hava araçları gibi alanlarda kullanılan robot teknolojilerinin yanı sıra sensörler, iletişim sistemleri, göstergeler ve temel bilgi işlem sistemleri gibi alanlarda gelecekte verimlilik artışı ve rekabet avantajı giderek şirketlerin, insanlarla makinelerin bir arada çalışabildiği süreçler tasarlamasına bağlı olacak. İnsan ile siber fiziksel sistemlerin etkin işbirliği sonucunda ortaya çıkacak meslek profillerinin temel özellikleri görevlerin çeşitlenmesi, farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren ekipler kurulması, görev ve süreç planlaması ile karar mekanizmalarında çalışanlara özerklik tanınmış olacak. Dünyadaki bu yeni gelişmeler ve gelecek perspektifi göstermektedir ki bu tür organizasyonlar gençlerimizin ufkunu açmak, onların önüne yeni hedefler koymak ve ülkemizin kalkınması açısından çok önemli. Bu yarışmaya katılan ve büyük bir özgüvenle yarışan SafranTech Robot takımımızda yer alan idareci öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum" dedi

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Robot takımı SafranTech First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı
Robot takımı SafranTech First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı

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Anadolu Lisesi, Safranbolu, Bosphorus, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Robot takımı 'SafranTech' First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Robot takımı "SafranTech" First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı - Son Dakika
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