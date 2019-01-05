Robot Takımından Başkan Ataç'a Ziyaret
27 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarının temsilcileri ve öğrencileri ile devam ettiği buluşmalarda bu kez Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencilerini ağırladı.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehir
'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarının temsilcileri ve öğrencileri ile devam ettiği buluşmalarda bu kez Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencilerini ağırladı.
Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencileri ve takım öğretmeni Sıtkı Bağdat
'ı makamında ağırlayan Başkan Ataç, öğrencilerden yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, çocukların bilim ile ilgilenmesinin çok değerli olduğunu ifade ederek öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:54 Kaynak: İHA
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