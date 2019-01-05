Son Dakika Haberleri: Robot Takımından Başkan Ataç'a Ziyaret

Robot Takımından Başkan Ataç'a Ziyaret

27 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarının temsilcileri ve öğrencileri ile devam ettiği buluşmalarda bu kez Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencilerini ağırladı.

Robot Takımından Başkan Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarının temsilcileri ve öğrencileri ile devam ettiği buluşmalarda bu kez Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencilerini ağırladı.

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencileri ve takım öğretmeni Sıtkı Bağdat'ı makamında ağırlayan Başkan Ataç, öğrencilerden yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, çocukların bilim ile ilgilenmesinin çok değerli olduğunu ifade ederek öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı

Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:21:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Robot Takımından Başkan Ataç'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]