Robot Teknolojisinin Nobel'ini Bir Arkadaşımız Alabilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki yıllarda bir gün robot teknolojisinin Nobel'i olan Engelberger Ödülü'nü niye bizim gençlerimiz almasın? Bu salonda binlerce gencimiz var. Robot teknolojisinin Nobel'ini bu salondan bir arkadaşımız alabilir." dedi.



Bakan Selçuk, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya 8 bin kişinin katıldığını söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 100 yıl önce geldiği Samsun'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Selçuk, "Dünyada medeniyet için, hayat için en değerli yol, en gerçek yol bilimdir, akıldır, fendir. Bu inançla hayata geçirdiğimiz Uluslararası Robot Yarışması, ayrı bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilimin gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:



"Sürekli konuşulan bir kavramdır yapay zeka ve burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı görülüyor. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda da yapay zekanın Milli Eğitim Bakanlığının temelinde yer aldığı ve bütün iş ve işlemleri bu ilkeler doğrultusunda yürüteceğimiz bir yol görünüyor önümüzde. Anaokulundan üniversite sıralarına, lisansüstü eğitim çalışmalarına kadar her basamakta yapay zekayı hayata nasıl geçireceğimiz, nasıl dikkate alacağımızın da işareti bu çalışmalar."



Gençlerin yarışmaya gösterdiği ilginin bu işaretin sembolü olduğunu vurgulayan Selçuk, gençlerin, imkan sağlanırsa, belirli atmosfer oluşturulursa son derece verimli, son derece başarılı işler çıkardığını anlattı.



"Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor"



Bakan Selçuk, her zaman yeniliklere açık, vizyon sahibi bir gençlik görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Büyük ivme kazanan 2023 Eğitim Vizyonu çalışmalarımız kapsamında yapay zekanın desteğiyle tüm sektörler birbirine bağlantılı olarak Türkiye daha fazla gelişecektir diye ümit ediyorum. Bunlarda gençlerin imzasının olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var, bunu da gururla izliyorum. Birçok firmamız güzel çalışmalar yapıyor, öğretmenlerimizin güzel çalışmaları var. Bütün projelerin üst üste ve bir araya gelmesiyle çok daha büyük projelere imza atacağımızı çok rahatlıkla görüyorum. Önümüzdeki yıllarda bir gün robot teknolojisinin Nobel'i olan Engelberger Ödülü'nü niye bizim gençlerimiz almasın? Bu salonda binlerce gencimiz var. Robot teknolojisinin Nobel'ini bu salondan bir arkadaşımız alabilir. Bu salondaki gençlerimizden dünya çapında bir ödül bekliyoruz."



Robot teknolojisinin Nobel'ini almayı kendisine hedef koyan gençlere her türlü desteği vereceklerini belirten Selçuk, "Bunun için sadece projenizi ve hayalinizi gerçekleştirmeniz yeterli. Yılmadan, azimle çalışırsanız, bu tür ödülleri almamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki öğrenmeyi aşkla yapın. Yeter ki bu işleri severek yapın. Yeter ki istekli olun, yapamayacağınız bir şey yok. Kendinize güvenin, araştırmacı olun, sorgulayın ama aynı zamanda üretin, bunu girişimcilikle de dünyaya açın. Dünyayı takip edin. Hem iç dünyanızı hem dış dünyanızı okuyun. Ülkemizin bütün aydınlık günleri sizin ellerinizde ve bunu birlikte başaracağız. Bilim ve aklın göstericiliğinde bunu yapmanız için hiçbir engel yok." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Selçuk, konuşmasının ardından yarışmanın kurasını çekip robotları inceledi.



Törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

