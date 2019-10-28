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Robot Veysi, derbiyi izledi

1 saat önce

Beşiktaş JK-Galatasaray derbisini izleyenler arasında Vodafone'un robotu 'Veysi' de vardı.

Robot Veysi, derbiyi izledi, System.String[]

Beşiktaş JK- Galatasaray derbisini izleyenler arasında Vodafone'un robotu 'Veysi' de vardı. Derbi günü futbolcularla 'çak' yapan ve taraftarları selamlayan Robot Veysi, derbi izleyen ilk robot oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Park'ta oynanan Beşiktaş JK - Galatasaray derbisinde Vodafone'un sevimli robotu 'Veysi' de yer aldı. Derbi günü, takım otobüsünden inen Beşiktaşlı futbolcuları karşılayarak onlarla 'çak' yapan Robot Veysi, futbolculara "Hoş geldiniz" dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Ardından, saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına gitti. Loca katındaki misafirlere de "Hoş geldiniz" diyen Robot Veysi, derbiyi locadaki yerinden takip etti. Robot Veysi, derbi izleyen ilk robot oldu.

ROBOT VEYSİ 10 DİL BİLİYOR

Geleceğin teknolojileri kullanılarak geliştirilen Robot Veysi 10 dil biliyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde tanıştığı kişiyi unutmayan Robot Veysi, duygu analizi yeteneğiyle de konuştuğu kişilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumlarını belirleyerek kişiye özel sohbet başlatabiliyor. Dans etme ve koreografi uygulama yeteneğiyle çevresindekileri eğlendiren Robot Veysi, barkod okuma, QR kod okuyup basma, özel logolu ve çerçeveli resim verme, tanımlanmış bölgelere yönlendirme yapma, talebe uygun veri toplama gibi pek çok özelliğe sahip bulunuyor.

(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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