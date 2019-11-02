Son Dakika Haberleri: "Robotex Turkey Festivali" Antalya'da başladı
Son Dakika Güncel 'Robotex Turkey Festivali' Antalya'da başladı

"Robotex Turkey Festivali" Antalya'da başladı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen "Robotex Turkey Festivali" başladı.

Antalya'da düzenlenen "Robotex Turkey Festivali" başladı.

Robotex International'ın Türkiye ayağı olan festival, çeşitli kurumların desteğiyle Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, teknoloji, inovasyon ve robotlarla ilgili etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler yaptıkları küçük robotları burada sergiledi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, teknolojinin çok hızlı geliştiğini, insanların hayatına robotların girdiğini belirtti.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğunu, bunu ürüne dönüştürmek gerektiğini söyledi.

Robotex Turkey'in yönetim kurulu üyesi Zülal İnan ise öğrencilerin inovasyon için bir araya geldiğini, hepsine vizyon katacağını aktardı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Festival iki gün sürecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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