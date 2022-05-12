Robotex Turkey Festivali'nde İzmir'den iki okul ödül aldı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen "Robotex Turkey Festivali"nde İzmir'den iki okul dereceye girdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Robotex International'ın Türkiye ayağı olan festivalde, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kategorisinde birincilik, Seferihisar Semiha İrhan Çalı Mesleki ve Teknik Lisesi de birincilik ve üçüncülük ödülü kazandı.

Dereceye giren takımların bu yıl Kasım ayında Estonya'da yapılacak olan Robotex International yarışmasına katılım hakkı kazandığı belirtildi.

Teknofest Azerbaycan kapsamındaki Smart Karabağ Hackathon Yarışması'na Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojilileri öğretmenleri Gürkan Lokman ve Tolga Orhanoğlu, Balçova Asil Nadir Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Behal Şüyun ve Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Süleyman Burçin Şüyun'dan oluşan "A Takımı"nın davet edildiği de aktarıldı.