Son Dakika Haberleri: Robotex Turkey için hazırlıklar sürüyor
Son Dakika Ekonomi Robotex Turkey için hazırlıklar sürüyor

Robotex Turkey için hazırlıklar sürüyor

1 saat önce

"Dünyanın En Büyük Robotik Festivali" Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 2-3 Kasım'da Antalya'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Robotex Turkey için hazırlıklar sürüyor, System.String[]

"Dünyanın En Büyük Robotik Festivali" Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 2-3 Kasım'da Antalya'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye, Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21 
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