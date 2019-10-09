Robotex Turkey için hazırlıklar sürüyor
1 saat önce
"Dünyanın En Büyük Robotik Festivali" Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 2-3 Kasım'da Antalya'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.
"Dünyanın En Büyük Robotik Festivali" Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 2-3 Kasım'da Antalya'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21
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