'Robotik cerrahi, daha az kanama ve erken taburcu olmayı sağlıyor' - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, yurt içinden ve dışından 300'den fazla bilim insanının katıldığı 'Uluslararası 11'inci Avrasya Üroonkoloji Kongresi'nde, robotik cerrahide yeni tedavi yöntemleri ve bilimsel çalışmalar ele alındı. Prof. Dr. Erdem Canda, robotik cerrahinin üroonkolojideki önemine değinerek, "Tamamen kapalı yöntem oluyor; daha az kanama ve erken taburcu olmayı sağlıyor" dedi.

Şanlıurfa'da, Avrasya Üroonkoloji Derneği'nce 'Uluslararası 11'inci Avrasya Üroonkoloji Kongresi' düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen kongreye 300'ün üzerinde bilim insanı katıldı. Yaklaşık 100 bilim insanı, pandemiden dolayı kongreye çevrim içi katılırken, 200 bilim insanı da Şanlıurfa'ya gelerek, salonda yer aldı. Yurt dışında üroonkoloji alanında araştırma yapan 22 yabancı bilim insanının konuşma yaptığı kongreye; ABD, Japonya, İngiltere, İtalya, İspanya, Kanada, Belçika ve Fransa'da yaşayan bilim insanları online katıldı. Üroonkoloji alanındaki yeni tedavi yöntemleri ve bulguların tartışıldığı kongrede, ameliyatlarda kullanılmaya başlanan robotik cerrahi yönteminin kanser tanısında etkin rolü olduğu kaydedildi.