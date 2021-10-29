Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı - Son Dakika

Mesane kanseri (https://muratbinbay.com/mesane-kanseri) hastalığının başlıca nedenlerinden birisi sigara kullanmaktır. Sigaradan kana karışan zararlı maddeler, böbrekler tarafından dolaşımdan ayrıştırılarak tüm vücuttan atılmak üzere idrara aktarılmaktadır. Bu kimyasal zehirlerin etkisi ile idrarın temas ettiği idrar yollarının iç örtü hücrelerinde oluşabilir. Kanser gelişimine en sık mesanede rastlanır. Bunun sebebi mesanenin idrar depolama organı olmasından dolayı iç yapısının bu zararlı maddelerle uzun süreli temas halinde olmasıdır.

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanserinin semptomlarından en önemlisi ve en sık rastlanılanı idrarda kan ve pıhtı görülmesidir. Bazı durumlarda bu kanama gözle görülemeyebilir ancak idrar tahlili sırasında ortaya çıkar. Çok sık şekilde idrara çıkmak, idrar yaparken ağrı hissetmek gibi bazı idrar yapma şikayetleri de görülebilir. Tüm bu şikayetlerin takip edilmesi ve gerektiğinde bir üroloji uzmanına muayeneye gidilmesi gerekir.

Mesane Kanseri Ameliyatları ve Robotik Cerrahi

Mesane kanseri tedavisinde en başarılı tedavi yöntemi mesane ameliyatıdır. Mesane ameliyatı (sistektomi) kanser hücrelerinin mesaneden temizlenmesini içeren bir prosedürdür. Geleneksel açık cerrahi ve laparoskopik olarak yapılabilen sistektomi ameliyatı en güncel teknoloji olan robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebilir.

Robotik cerrahi (https://muratbinbay.com/robotik-cerrahi) destekli yapılan sistektomi ameliyatı, mesane kanserinin tedavisinde en güncel, etkili ve minimal derecede invaziv bir yöntemdir. Robotik cerrahi mesane kanseri ameliyatı, (https://muratbinbay.com/robotik-cerrahi-mesane-kanseri-ameliyati) cerrahın hareketlerini kusursuz şekilde gerçekleştiren robot kollar sayesinde uygulanır.

Bu yöntemle tedavi, hızlı iyileşme imkanı sunar. Klasik açık cerrahi ile kıyaslandığında çok küçük kesikler yapılarak uygulanır. Bu sebeple daha az kanama ve daha az komplikasyon riski barındırır. Sinir ve kas dokusu koruyucu cerrahi olarak da adlandırılır. Tüm bu avantajlar sayesinde ameliyat olan hasta hızlı iyileşme ve hızlı taburcu olma şansına sahip olur.

Standart bir laparoskopik sistektomiye benzer şekilde, robot yardımlı sistektomi, çıkarılan mesane için daha sonra yapılan rekonstrüksiyon ile idrar sapmasını gerektirebilir. Hem erkek hem de kadınlar için bu rekonstrüksiyon, hastaya idrarı boşaltmak için bir kateter veya mesane yerine koyma ve idrar toplama için harici bir torba takılana kadar karın boşluğunda idrar tutan bir kontinans rezervuarı içerecektir.

Robotik Cerrahi ile Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatı

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatı hastane imkânları ve ameliyatı yapacak cerrahın bilgi birikimine göre farklılıklar gösterebilmektedir.

da Vinci cerrahi robotu, cerrah, ürolog veya onkoloğa yüksek çözünürlüklü bir 3 boyutlu görünüm sunarak, cerrahi alanı çevreleyen hayati kasları ve hassas sinir dokularını ayırt ederek onları koruma fırsatı sunar. Da Vinci robotundan yararlanarak, cerrahlar mesaneyi göreceli olarak kolaylıkla kesebilir ve yeniden yapılandırabilir.

Robotik Sistektomi Özellikleri:

Hassas sinir ve kas dokusunu korumak için tasarlanmıştır.

Karın boyunca dağılmış anahtar deliği büyüklüğünde ufak kesikler.

Kısa, 4-7 gün hastanede kalış süresi.

Daha az kan kaybı riski ve kan transfüzyonuna ihtiyaç duyma şansı daha düşük.

Robotik Sistektominin Avantajları:

Ameliyat sonucunda hayati kas ve hassas sinir dokusunda asgari hasar.

Daha kısa bir hastanede kalış ve normal bir faaliyet seviyesine daha hızlı dönüş.

Daha az dikkat çekici izler.

Azalan kan kaybı riski.

Ameliyat sonrası enfeksiyon olasılığını en aza indirir.

Ameliyat sonrası idrar kaçırma veya iktidarsızlık ihtimalini minimuma indirir.

Yaygın olan açık sistektomi ile ilişkili diğer komplikasyonların asgariye indirilmesi.

Ameliyat sonrası minimum ağrı ve rahatsızlık.

Cerrahlara, onkologlara ve ürologlara yüksek çözünürlüklü, üç boyutlu bir görünüm sunan ve dikiş atmada robotun yardımını sunan da Vinci Cerrahi Sisteminin benzeri görülmemiş teknolojisi.

Robotik sistektomi, hastalara geleneksel ameliyatlara göre %14 daha yüksek kanser giderme oranı sunar. da Vinci prosedürü, normal cinsel aktiviteyi 11 ay kadar kısa bir sürede yeniden kurma şansını artırıyor.

Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Mesane kanseri tedavisinde robotik cerrahi sık tercih edilen yöntemlerdendir. Yüksek başarı sağlayan robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatı belirlenirken, hastanın kanserin hangi evresinde olduğu, kanserin diğer organlara yayılma durumu ve ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın deneyimi, bilgi birikimi ve gerekli olan müdahale için insiyatifleri büyük etki göstermektedir.