Robotik Cerrahi simülasyonuna yoğun ilgi - Son Dakika

Uzay teknolojisinin ameliyathanelerdeki hali olarak tanımlanan robotik cerrahinin Medicana Ataşehir Hastanesi'nde halka açık simülasyonu gerçekleşti.

Ürolojik uygulamalar dışında kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum ve göğüs cerrahisinde de kullanıla Medicana Ataşehir Hastanesi'nde halka açık simülasyonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Uygur, Gögüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh robotik cerrahi hakkında bilgi verdi.

'ROBOTİK CERRAHİLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ ÜROLOJİK ALANLARDA KULLANILIR'

12 yıldır ürolojik ameliyatlarını robotik cerrahi yaptığını belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Uygur, 'Bu robota çok gelişmiş bir enstrüman diyebiliriz. Cerrahi anlamda bize büyük katkısı var. Tüm dünyada robotik cerrahilerin yaklaşık 80'i ürolojik alanlarda kullanılır. En çok prostat kanseri ameliyatında kullanılıyor. Böbrek ameliyatlarında da kullanıyoruz. Genel tıp cerrahisinin en büyük ameliyatı olan idrar torbası kanseri ile prostat bezinin alınması, lenf bezlerinin temizlenmesi ve bağırsaktan yeni mesane yapılması robotik cerrahinin ulaşacağı en üst noktalarındandır. Testis kanserinde kemoterapi sonrası karın içerisinde kalan lenf bezlerinin temizlenmesi büyük önem taşır. Robotik cerrahi ile bu operasyonu gerçekleştirebiliyoruz' dedi.

'HASTALAR ALTI SAAT SONRA AYAĞA KALKIYORLAR'

Robotik cerrahinin sadece kanser ameliyatlarında kullanıldığı bilgisinin doğru olmadığını söyleyen Uygur, 'Böbreğin çıkışındaki darlıkların düzeltilmesi, plastik cerrahi ve jinekolojik ameliyatlarda kullanılıyor. Ameliyatlar karın içine gaz doldurularak yapıldığı için yeni doğan ile bir ve iki yaşındaki çocuklarda bu robotu kullanmak uygun olmaya bilir. Karın hacmi gelişen çocuklar dahil her yaş grubunda kullanılabilir. Robotik ameliyatlarda kesi kullanmıyoruz. Robotun dört kolunu ameliyat yapacağımız mekana yerleştirerek kamera ile görüntüyü izliyoruz. Hastalarımız ameliyattan altı saat sonra ayağa kalkabiliyor. Ameliyattan bir gün sonra hastalarımızın çoğu evine gidecek durumda oluyorlar. İş hayatına bir hafta sonra dönebilir' ifadelerini kullandı.

'ÜÇ BOYUTLU GÖRME YETENEĞİNE SAHİP OLUYORUZ'

Robotik cerrahinin göğüs cerrahisinde son 10 yıldır çok sık kullanıldığını kaydeden Medicana Ataşehir Hastanesi Gögüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, 'Robotik cerrahi hastalara büyük avantajlar sağlıyor. Küçük kesiler, daha az ağrılı ve normal hayata daha kısa sürede dönmeyi sağlayan bir teknoloji. Diğer metotlara göre en büyük avantajı ise cerraha kolaylık sağlaması. Üç boyutlu görme yeteneğine sahip oluyoruz. Ellerimiz içerdeymiş gibi bütün hareketleri yapabiliyoruz. Göğüs cerrahisindeki hemen hemen bütün hastalıklarda kullanılabilir. Kanser ve akciğer bölgesindeki ameliyatlarda çok daha fazla işimize yarıyor. Detay alanları daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Robotun büyütme yeteneği de var' şeklinde konuştu.

'AZ AĞRILI, KONFORLU VE GÜVENLİ BİR AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Göğüs cerrahisinde robotu yetişkinlerde kullandıklarını belirten Kocatürk, 'Çocukların göğüs kafesleri çok büyük olmadığı için birden fazla kesi yapmak çok büyük bir avantaj getirmiyor. Eskiden yaklaşık 30 santimetre kesilerden yapıyorduk akciğer ameliyatlarını şimdi ise sadece 2 santimetrelik kesilerden çok daha az ağrılı, daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'AMELİYAT SONRASI AĞRI KESİCİ KULLANIMI ÇOK AZALDI'

Robotik cerrahinin birçok dezavantajı ortadan kaldırdığını söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh ise 'Üç boyutlu bir görüş sağladığı için cerrah istediği açıdan hedef organı görebiliyor. Robotun kollarının hareketi bir insanın el bileği veya parmak hareketlerinden daha esnek yeteneğe sahip. Ameliyatta dokulara yüklenme olmuyor. Karın duvarında zorlanma olmuyor. Ameliyattan sonra hiç ağrı olmadan çabuk bir şekilde ayağa kalma gerçekleşiyor. Hastalarımız hızlı bir şekilde normal hayata dönebiliyorlar. Hassasiyet derecesi çok yüksek olan ameliyatlarda biz cerrahlara ciddi avantajlar sağlıyor. Ameliyat sonrası ağrı kesici kullanımı çok azaldı. Normal hayata başlaması daha hızlı oluyor' dedi.