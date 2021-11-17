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Robotik cerrahide kozmetik sorunlar en aza indiriliyor - Son Dakika

Robotik cerrahide kozmetik sorunlar en aza indiriliyor

17.11.2021 11:34
Robotik cerrahide kozmetik sorunlar en aza indiriliyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, günümüzde küçük kesiden büyük ameliyatlar yapmanın önemli hale geldiğini belirterek, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından birinin kozmetik sonuçları olduğunu söyledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, günümüzde küçük kesiden büyük ameliyatlar yapmanın önemli hale geldiğini belirterek, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından birinin kozmetik sonuçları olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada pandemi döneminde kurulan bir hastane olduklarını belirterek, bu süreç zarfında robotik cerrahi ile onkolojik ameliyatların hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Bunun sevindirici bir durum olduğunu dile getiren Şimşek, "Hastalarımız bu kötü zamanda onkoloji problemlerinden kurtulmuş oldular. Haftanın 3 günü onkolojik ameliyat yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Çam ve Sakura'da çok sayıda prostat kanseri ameliyatı yaptık. Pandemi döneminde ameliyatların iptal edildiği, kısıtlandığı bir dönemde biz onkoloji vakalarımızı yapmış olduk." dedi.

Prof. Dr. Şimşek, salgın sürecinde bu teknolojiyi kullanmanın hem hasta hem de sağlık personeli açısından güvenli bir ortam sunduğuna vurgu yaparak, kullandıkları robotik cerrahi ile minimal invazif cerrahi imkanı elde ettiklerini kaydetti.

Böylece hastanın iyileşmesi uzun süren kesiler açmadan ameliyat imkanı yakaladıklarını dile getiren Şimşek, "Özellikle robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı, hastanın geleceği için, idrar kaçırmaması için, cinsel fonksiyonlarını koruması için en ideal tedavi modeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Pandemi döneminde robotik cerrahi hastanemizde hız kazandı"

Şimşek, pandemi döneminde ameliyatları güvenle yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü robotik cerrahi ile bilindiği üzere hastadan uzak bir yerde çalışıyoruz, hasta başında daha az insan oluyor. Bir hemşire, bir asistanımız bir de anestezi uzmanımız bulunuyor. Hava sirkülasyonu daha az oluyor, pandemi döneminde robotik cerrahi bizim hastanemizde hız kazandı, bu da önemli bir faktör. Hastanın kısa sürede işine dönmesini sağlıyor. ?Ciddi bir kesi, yara izi kalmıyor. Küçük deliklerden bizim yaptığımız ameliyatla birlikte hastalar hastanede iki gün kalıyor, sonra evine taburcu oluyor. Hastane enfeksiyon riskinden de kısa sürede kurtulmuş oluyor."

Prof. Dr. Abdülmuttalip Şimşek, robotik cerrahinin de teknolojinin gelişmelerinden pay aldığını anlatarak, "Biz şu anda robotun 4 kolunu kullanarak, 4 ayrı yerden küçük insizyonla (kesi) ameliyat yapıyoruz. Yakın gelecekte ise bu tek porta inecek. Yani tek bir 1,5 cm'lik noktadan girilecek, içerden kollar yelpaze şeklinde açılacak ve bunu rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Amerika'da çalışmalar son noktaya geldi. Yakın gelecekte Türkiye'de prostat, mesane kanseri ameliyatlarını, böbrek kanseri ameliyatlarını, diğer branşların ameliyatlarını, tek port robotik cerrahi ile yapma imkanımız doğacaktır." ifadelerini kullandı.

"Robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biri de kozmetik sonuçları"

Prof. Dr. Abdülmuttalip Şimşek, günümüzde küçük kesiden büyük ameliyatlar yapmanın önemli hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"1-1,5 cm'lik kesilerle yaptığımız için iz bile kalmıyor. İnsanlar artık ameliyat olmamış gibi bir cilde sahip olacaklar, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biri de kozmetik sonuçları. Şu anda yaptığımız dört kolla da birer cm'lik kesi oluyor. Bunlara bazen dikiş bile atmıyoruz. ?Kendiliğinden iyileşiyor. Hastaları kısa sürede taburcu ediyoruz."

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Pandemi, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Robotik cerrahide kozmetik sorunlar en aza indiriliyor - Son Dakika


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