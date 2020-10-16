Robotik cerrahiyle diz ve kalça ameliyatlarında hata riski sıfıra iniyor - Son Dakika

Bursa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılan "Mako Robotik Cerrahi" sayesinde kemik kesilmesini gerektiren müdahalelerde insana bağlı hatalar en aza indiriliyor.

"Mako Robotik Cerrahi" yöntemiyle diz ve kalça protezi ameliyatı yapılacak hastanın operasyonel bilgileri doktorlar tarafından robota tanımlatılıyor.

Doktorların komutlarının ardından işleme başlayan robot, kemik kesme işlemlerinde ameliyat süresini kısaltırken operasyondaki hata payını da sıfıra indiriyor.

Diz ve kalça protezi ameliyatlarında 6-7 günü bulan taburcu süreleri ise robotik cerrahinin de katkısı ile bir güne kadar düşüyor.

Hastanenin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik teknolojinin ortopedi ameliyatlarında yaklaşık 10 yıldır kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Bilgen, Türkiye'de de 3 ilde bu robottan faydalanıldığını Bursa'da ise kullanıma yeni başladıklarını belirterek, teknolojiyi takip etmenin, insanların güvenli ve çabuk iyileşmesine imkan sağladığını kaydetti.

Ameliyatlarda kullandıkları "Mako Robotik Cerrahi"nin hatasız işlem yapmayı sağlayan bir teknolojiye sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilgen, şöyle konuştu:

"İnsana bağlı olan olası hataları ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem geliştirilmiş. Bu sistem dahilinde biz kemik kesilerimizi yapıp implantları ona göre uyguluyoruz. Ameliyat öncesinde nasıl bir ameliyat yapacağımızı robota öğretiyoruz. Bunu öğrettikten sonra robot, ameliyat içinde bizim öğrettiğimiz yoldan hareket ediyor. Robot sayesinde ameliyat kısa sürüyor. Hasta, ameliyattan sonra daha az doku travması olduğu için daha çabuk iyileşiyor. Anestezinin de katkısıyla ameliyat sonrası ağrısız bir süreç yaşamasına imkan sağlanıyor."

"Ekonomisine katkı sağlayacak bir yöntem"

Bilgen, robotik cerrahinin ekonomik faydalarına değinerek, "Yaptığımız implantların belli ömürleri var. Özellikle ülkemizde artroplasti cerrahisinde revizyon ameliyatları biraz fazla. Bunların en aza çekilmesi için bu tür teknolojik ürünlerin kullanılması revizyon oranlarımızı azaltacak. Dolayısıyla bunlar için ortaya çıkan maliyetleri ortadan kaldırmış olacağız. Yani ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir yöntem." diye konuştu.

Robot yardımıyla gerçekleşen multidisipliner bir ameliyatın ardından hastaların hemen yürüyebilecek duruma gelebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgen, şöyle devam etti:

"Hastamız sabah ameliyatını olup akşam evine gidebilir. Eskiden hastalarımızı 8-10 gün hastanede tutardık. Şimdi anestezinin gelişmesi, cerrahi tekniklerin gelişmesi, bu işi yapan kişilerin dikkatli şekilde işlerine eğilmelerinin yanında bu gibi teknolojik cihazların kullanımıyla bu süreler kısaldı. Hastanede kalma sürelerinin azalması ekonomik olarak büyük fayda sağlar. Dolayısıyla hastanedeki yatak sayısı da artmış oluyor. Ameliyat olan hastalarımızın yüzde 25'ini aynı gün taburcu ediyoruz. Robot bize güvenli cerrahi yapmamızı sağlıyor."

Prof. Dr. Bilgen, robottan İstanbul'da 2, Ankara'da ve Bursa'da ise birer tane bulunduğunun altını çizerek, "Dünya genelinde ise 700'ün üzerinde bu robottan kullanılıyor. Bunları üniversitelerde, eğitim kurumlarında yeni jenerasyonun öğrenmesi gerekiyor. İnsanlarımızın faydasına olacak şeyler. Robot, sadece kişilerin çabuk iyileşmesine değil, ülkeye ekonomik olarak da katkı sağlayacak. Robot yardımıyla iyi bir cerrahi uygulandığında revizyon oranları düşecek. İnsana bağlı hataları ortadan kaldıracak." ifadesini kullandı.