Robotik giysiler ağır valizlerin kaldırılmasına yardımcı oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Robotik giysiler ağır valizlerin kaldırılmasına yardımcı oluyor - Son Dakika

Robotik giysiler ağır valizlerin kaldırılmasına yardımcı oluyor

7 saat önce

Almanya'da havaalanlarında ağır bavulları kaldırabilmek için robotik giysiler test için kullanılmaya başlandı.

Robotik giysiler ağır valizlerin kaldırılmasına yardımcı oluyor, System.String[]

Almanya'da havaalanlarında ağır bavulları kaldırabilmek için robotik giysiler test için kullanılmaya başlandı.


Stuttgart Havaalanı'nda ağır valizleri kaldırabilmek için 'robotik giysiler' test edilmeye başlandı. Havaalanının bagaj bölümünde çalışanların bir yıl boyunca test edeceği robotik giysiler ile çalışanların yaşadığı omurilik rahatsızlıklarının da giderilmesi hedefleniyor. Çalışanın hareketlerini destekleyerek çalışana güç verdiği gibi yapılacak hareketleri kolaylaştıran giysiler, böylece ağır yüklerin kaldırılmasını kolaylaştırıyor.


Stuttgart Havaalanı Yer Hizmetleri Proje Yöneticisi Daniel Schmidt, "Başlangıçta bir yıl boyunca test ettiğimiz 2 adet Cray X sipariş ettik. Kıyafetler kendilerini ispatlarsa daha fazla sipariş vereceğiz" dedi.


German Bionic firması tarafından üretilen Cray X'in, insan zekasıyla makinenin gücünü birleştirerek tasarlandığını açıklayan Almanya'nın en ünlü dijitalleşme uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Herbert Schuster, Cray X'in robotik dış iskeletinin bir sırt çantası gibi giyildiğini dile getirerek elektrikli motorunun şarj edilerek çalıştığını ve giysinin 8 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.


Prof. Schuster, Cray X kıyafetini giyen çalışanların kaldırma sırasında daha az güce ihtiyaç duyduğunu ve çalışanın belini rahatlattığını, stresin vücudun üst sırt ve bacaklar gibi daha az hassas bölgelere dağıttığını, bu özelliğiyle de hassas alanları aşırı yüklenmeye karşı koruduğunu ve dış iskelet hareketlere istikrar kazandırdığını açıkladı.


Avrupa'da ilk kez Stuttgart Havaalanı'nda kullanılan robotik giysi, bir yıllık denemenin ardından alınacak verimden sonra diğer havaalanlarında da kullanılacak.


Cray X, Augsburg start-up German Bionic, teknoloji için birçok ödül aldı ve Alman start-up ödülünü kazandı. - STUTTGART

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:36 Kaynak: İHA
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