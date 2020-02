Robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtlar başlıyor - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) belediyenin 8-16 yaş arası öğrenciler için gerçekleştirdiği robotik-kodlama eğitimlerinde yepyeni bir dönemin 12 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Muratpaşa robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtların Çarşamba itibariyle başlayacağını belirten Başkan Uysal, 10'ar haftalık dönemler halinde gerçekleştirilecek programa 400 öğrenci kabul edileceğini belirtti.



Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 – 2017 eğitim yılında destek eğitim kurs merkezlerinde başladığı ve elektronik, tasarım, robotik ve kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sisteminde yepyeni bir dönem ASSİM'de başlıyor. Paylaşmayı, yeteneği, deneyimi temel alan eğitim sistemiyle Muratpaşa'da 8-16 yaş arası öğrenciler bilgisayar programları, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışacak, tasarımlar yapıp onları birer ürüne dönüştürecek.



Her dönem 10 hafta



Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM'de başlayacak robotik – kodlama eğitiminin 2'nci sürümü için kayıtların Çarşamba itibariyle başlayacağını açıkladı. Kayıtların, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi ve belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını belirten Başkan Uysal, eğitimlerin 10'ar haftalık dönemler halinde gerçekleştirileceğini belirtti.



12 Şubat'ta başlıyor



Her dönemde 400 öğrenci kabul edeceklerini belirten Başkan Uysal, "Her sınıfın 20 öğrencisi olacak. Dersler, haftada bir gün 2 saat olarak gerçekleştirilecek. Ders günleri ise çarşamba, cuma ve cumartesi, pazar olarak belirlendi" diye konuştu. Her dönemin robotik turnuvası ve festivalle sona ereceğini belirten Başkan Uysal, derslerin ise 12 Şubat Çarşamba günü başlayacağını söyledi.



Başkan Uysal, ASSİM'de 15 öğretmenle birlikte bilgisayarlardan 3 boyutlu yazıcılara robotik kodlama ve teknoloji eğitiminde yeni bir döneme başlarken tüm amaçlarının ilkokul döneminden başlayarak 21'inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyleri yetiştirmek olduğunu söyledi.



" Türkiye'ye örnek olacak"



ASSİM'de verilecek eğitimlerin hem öğrencilerin derslerdeki başarısını arttırırken hem de özgüveni yüksek, eleştirel düşünen, yenilikçi bireyler olmalarına katkı sağlayacağın kaydeden Başkan Uysal, "Günlük problemlere inovatif çözümler getirebilen, çağın gerektirdiği donanıma sahip, sadece teknolojik yenilikleri yaşamına dahil eden değil o teknolojiyi ve ürünleri yapabilen bir kuşağın yetişmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de bu alanda büyük bir boşluk bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, Muratpaşa'nın kurguladığı yeni nesil eğitim sistemiyle Türkiye'de öncü ve örnek olacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA