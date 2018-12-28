Son Dakika Haberleri: Robotik Kodlama Projesi Devam Ediyor

Robotik Kodlama Projesi Devam Ediyor

50 dakika önce

YOZGAT (AA) – Yerköy'de robotik kodlama eğitimleri sürüyor.

Robotik Kodlama Projesi Devam Ediyor, System.String[]
YOZGAT (AA) – Yerköy'de robotik kodlama eğitimleri sürüyor.

Yozgat Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, valilik bünyesinde başlatılan "kodluyoz" projesi kapsamında çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Genç, "İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğretmen eğitimlerimizin 3'üncüsü tamamlanmak üzere. İlçemiz koordinatörü Suat Atilla tarafından düzenlen kurs ile öğretmenlerimiz hem kendilerini kodlama konusunda geliştiriyor hem de öğrencilerine kodlama konusunda daha sağlıklı rehberlik yapıyorlar. 21. yüzyılın donanımlarına sahip öğretmen modeli yetiştirmek için Robotik Kodlama Eğitimlerimiz devam edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Doğan Genç, Yerköy, Yozgat, Güncel
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