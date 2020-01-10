'Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri' işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Eskişehir Valiliği öncülüğünde gerçekleşmesi planlanan 'Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri' ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.



Robotik kodlama ve tasarım çalışmalarının yerelde yaygınlaşması amacıyla, Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda 26 Mart 2020 tarihinde eş zamanlı olarak yarışma ve sergi çalışmaları yapılması planlanıyor. Bu kapsamda; Eskişehir Valiliği, AFAD Yönetim Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, TÜLOMSAŞ, TEI, HAVELSAN, Eskişehir Sanayi Odası başta olmak üzere firma temsilcileri tarafından Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri ile ilgili olarak işbirliği protokolü imzalandı.



Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Özdemir Çakacak, "Robotik kodlama ve tasarım, eğitimde çocukların ve gençlerin mekaniği ve programlamayı birleştirdiği bir alandır. Diğer yandan sanayi işletmelerimizde ise sürdürülebilir üretim ve insan kaynakları süreçlerinin önemli bir bileşenidir. Öğrencilerimizi üreten nesiller olmaya dönük, sistematik düşünen, problem çözebilen, olaylar arasındaki ilişkiyi görebilen bireyler olarak yetiştirmenin ülkemizin kalkınması için önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 26 Martta düzenleyeceğimiz Eskişehir Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri kapsamında eş zamanlı olarak ortaokul ve liseler düzeyinde 3 farklı yarışma düzenlenecektir. İşbirliği kapsamında bu protokole imza atacak olan kurum kuruluş ve şirketlerimizin sağlayacağı destekler ile robotik kodlama materyalleri alınacak ve bu materyaller 27 Ocak tarihinde başlayacak olan eğitimlerde kullanılacaktır. Söz konusu eğitimler 4 grup halinde gerçekleştirilecek olup 96 öğretmenimize Robotik Kodlama Eğitmeni sertifikası verilecektir" ifadelerine yer verdi.



Vali Çakacak'ın konuşmasının ardından işbirliği protokolü taraflarca imza altına alınarak resmiyete kavuşturuldu.



Düzenlenen imza törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, A.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Vali Yardımcısı Akın Ağca, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve diğer paydaşların temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR