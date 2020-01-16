Robotik kodlamada sertifika heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Robotik kodlamada sertifika heyecanı - Son Dakika

Robotik kodlamada sertifika heyecanı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsünde Vakıf Ortaokulu ve Meliha Cemal Bağcı Ortaokulunda toplam 205 öğrenciye eğitim verildi.

Robotik kodlamada sertifika heyecanı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsünde Vakıf Ortaokulu ve Meliha Cemal Bağcı Ortaokulunda toplam 205 öğrenciye eğitim verildi.


Proje kapsamında 2 eğitim otobüsü ile ilk dört haftası Lego ve diğer dört haftası arduino eğitimleri olmak üzere toplam 8 hafta eğitim verildi. Eğitim sonunda tüm programlama yapılarını içeren özgün projeler oluşturuldu. 12 kişilik sınıflarda bir eğitim döneminde 8 farklı gruba ulaşılırken, bu dönem dahil 10 okulda toplam 1251 öğrenciye eğitim verilmiş oldu. Vakıf Ortaokulu'ndaki süreç de katılım belgesi dağıtım töreni ve ürün sergisiyle sona erdi. Eğitimin kapanış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'da katıldı.


Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, "Bize düşen, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek. 8 haftalık bir eğitimden sonra hayal ettiklerinizi bize göstereceksiniz. Artık bilgi çağı yaşıyoruz. Yıllar öncesine baktığımızda savaş süngünün ucundaydı diyorlardı. Ama şimdi artık savaşlar bile teknoloji sayesinde bir tek düğme ile dünyanın hakimiyetini elinize geçirebiliyorsunuz. Bugün bir cep telefonun yaptığı işi belki 50 makine bir araya gelip yapıyordu. Faks başka, fotoğraf makinası başka. Şimdi hepsi küçük bir kutunun içine sağdı. Bunun sebebi teknolojiye yapılan yatırımlar. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Sizlerden belki Nobel ödülü alacaklar çıkacak. Doktorlar mühendisler, hukukçular çıkacak. Hiç kendinizi küçük görmeyin. Önemli olan bu şartlar altında okuyabilmek. Önemli olan bu şartlar altında bu başarıya imza atabilmek ve ben bunu sizin gözlerinizde görüyorum" dedi.


Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgeleri dağıtıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Fethi Yıldız, Lego, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
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