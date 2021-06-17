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Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor - Son Dakika

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor

17.06.2021 11:38

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor Geleceğin liderleri sloganıyla yola çıkan MER Koleji hedefine emin adımlarla ilerliyor Türkiye genelinde 5 bin 557 takımın katıldığı Root 2021 yarışmasında MER Koleji 2 takımıyla ilk 8 takım arasına kalarak yarı finale yükseldi Robotik...

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor

Geleceğin liderleri sloganıyla yola çıkan MER Koleji hedefine emin adımlarla ilerliyor

Türkiye genelinde 5 bin 557 takımın katıldığı Root 2021 yarışmasında MER Koleji 2 takımıyla ilk 8 takım arasına kalarak yarı finale yükseldi

MANİSA - Robotik kodlama sayesinde öğrencilerinin analitik düşünme becerilerini geliştirerek küçük yaşta mühendislik dalında büyük bir adım attırdıklarını kaydeden MER Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Feriha Ünal Durak, "Öğrencilerimiz bu çalışmalar sayesinde geleceğin liderleri olma yolunda adım atıyorlar." dedi. Durak ayrıca Türkiye genelinde 5 bin 557 takımın katıldığı Root 2021 yarışmasında ilk 8'e girerek yarı finale yükseldiklerini dile getirdi.

'Bilim ve teknolojinin ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz" sloganıyla 3 yıl önce Manisa'da eğitim öğretime başlayan Modern Eğitimin Rotası Koleji robotik kodlamada başarıdan başarıya koşuyor. Manisa'da TEKNOFEST yarışmasında finale kalan tek ortaokul olan MER Koleji Root 2021 yarışmasında da 5 bin 557 takım arasında ilk 8'e girme başarısı gösterdi.

"Geleceğin liderleri olma yolunda ilerliyorlar"

Robotik kodlamanın aslında var olan bir soruna çözüm üretmek olduğunu dile getiren MER Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Feriha Ünal Durak, "Robotik kodlama sayesinde öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Aslında robotik kodlama dediğimiz şey tek başına yani herkesin baktığı şekilde robot, robotik kodlama değil aslında. İşin altyapısında matematik ve fen bilimleri var. Tamamen farklı branşlardaki derslerin ortak, entegre bir çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Bizler diğer derslerde öğrendikleri pratik bilgileri hayata geçiriyoruz aslında. Robotik kodlama dediğimiz şey var olan bir sorunu sonuca ulaştırmak aslında. Yani bir sorunumuz var ve o soruna bir çözüm üretiyoruz. Aslında öğrencilerimize şuanda küçük yaşta mühendislik dalında büyük bir adım attırıyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışmalar sayesinde geleceğin liderleri olma yolunda adım atıyorlar." dedi.

Beş binden fazla takım arasında ilk 8'e girdiler

Robotik kodlama çalışmalarından bahseden Durak, "2020-2021 yılı şuanda bulunduğumuz pandemi döneminde uzaktan da olsa öğrencilerimizle çok güzel projeler içerisinde bulunduk. Bu projelerimizden birisi Root 2021 yarışmasıydı. Öncelikle öğrencilerimizle bir takım oluşturduk. Endless Technology. Bu takımımız içerisinde bazı gruplara ayrıldık. Root 2021 yarışmasında 5 bin 557 takım katıldı. Bu takımlar içerisinden sadece 350 takım kalacaktı. Bu 350 takım içerisinde de 8 takım yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı final yarışmamızı da gerçekleştirdik. Finale kalıp kalmadığımız kesin değil ama umutluyuz. Robotumuz üzerinde 2 haftadan fazla bir çalışma yaptık. Verilen görevler üzerinden öğrencilerimize 3 farklı kategoride sunumlar yapıldı. Bunların üzerinde yaptığımız çalışmalar da online olarak gönderildi. Son çalışmamız ise direkt o gün, gün içerisinde verildi ve öğrencilerimiz o andaki bütün çalışmaları anlık olarak çözüp robotu çalıştırdılar. Umarım ki güzel bir sonuç alacağız. Umutluyuz." diye konuştu.

Projenin yarı finaline Türkiye genelinden 8 takımın kaldığını hatırlatan Durak, projeye okul olarak aslında 10 takımla katılmayı hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle bunu 2 takımla sınırlı tuttuklarını ve 2 takımlarının da yarı finalde olduğunu söyledi. Durak açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu projeyi 10 takım olarak katılmıştık ama biz sadece 2 takımımızla yola devam ettik. Çünkü pandemi sebebiyle bütün öğrencilerimizi okula getiremeyecektik ve kapalıydık o sebeple diğer 8 takımımız da aynı şekilde devam edebilirdi. Biz sadece 2 takımımızla şuan yarı finaldeyiz. Finale gitme yolunda çalışıyoruz.

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor

Türkiye, Bilişim, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor - Son Dakika


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