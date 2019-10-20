Robotik Mayflower gemisi Atlantik Okyanusu'nu geçmeye hazırlanıyor

'Robotik Mayflower' gemisi Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturan Pilgrimlerin kıtaya gelişinin 400. yıl dönümünde Atlantik Okyanusu'nu otonom bir şekilde geçmeye hazırlanıyor.

'Robotik Mayflower' gemisi Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturan Pilgrimlerin kıtaya gelişinin 400. yıl dönümünde Atlantik Okyanusu'nu otonom bir şekilde geçmeye hazırlanıyor.

Mayflower gemisinin 1620'de Atlantik Okyanusu'nu geçerek Pilgrimleri Amerika'ya taşımasından tam 400 yıl sonra, yeni nesil bir Mayflower gemisi aynı yolu, bu sefer içerisinde tek bir insan bile olmadan alacak. Euronews.com'da Görüntüle

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