Üye Girişi
Robotik radyocerrahi cihazı "Uzay Neşteri" kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor - Son Dakika

Robotik radyocerrahi cihazı "Uzay Neşteri" kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor

05.06.2021 11:04
Robotik radyocerrahi cihazı

Bursa Uludağ Üniversite (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan ve "Uzay neşteri" olarak adlandırılan CyberKnife cihazı, vücuttaki kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılıyor.

Bursa Uludağ Üniversite (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan ve "Uzay neşteri" olarak adlandırılan CyberKnife cihazı, vücuttaki kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, AA muhabirine, söz konusu cihazın Güney Marmara'da sadece BUÜ'de bulunduğunu söyledi.

Cihazla ışınların kanser odağına güdümlü füze gibi giderek o bölgeyi tedavi ettiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Cihaz, milimetrenin 10'da 1'i düzeyinde hassasiyetle bu vuruşu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla etraftaki dokulara en ufak zarar vermiyor. İnsanın tedavi sırasındaki nefes alıp vermesi, kalp atımına bağlı vücuttaki ufak tefek oynamaları da hesaba katarak adeta bir füzenin hareketli hedefe kilitlenmesi gibi tümör odağına kilitlenerek orasını yok ediyor. Değeri 35 milyon liranın üzerinde olan cihaz yaklaşık 3 yıldır yıldır üniversitemizde. Tedavi olan hasta sayısı her geçen gün artıyor ama biz daha fazla hastamızın bu cihazdan faydalanmasını istiyoruz. Devletimiz buna büyük bir yatırım yaptı. Gece gündüz çalışarak geri dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Bu güne kadar bu aletten 600 dolayında hasta fayda gördü ama bu kapasiteyi 3 katına çıkaracak kadar hacmimiz var."

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de tümörleri milimetrik hassasiyetle tedavi edebilme özelliğine sahip cihazın tüm vatandaşların hizmetinde olduğunun altını çizerek, "Bu cihaz olmadan tedavilerin zorluğu söz konusudur. Çevre dokulara zarar verme imkanı vardır ama bu cihaz akıllı olduğu için dokulara zarar vermeden tedavi gerçekleştiriliyor." dedi.

"Cerrahi olarak uygun olmayan kanserlerin tedavisinde kullanıyoruz"

BUÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Meral Kurt da bölümün 25 yıldır hizmet verdiğini anlattı.

Kurt, yeni teknolojileri takip ederek kanser hastalarının en iyi şekilde sağlık hizmetini alabilmeleri için çalıştıklarını vurgulayarak, radyasyon onkolojisinin de Türkiye'de uzun yıllardır var olduğunu dile getirdi.

Radyasyon onkolojisinin kanser hastalarına en son teknoloji ve radyasyonu birleştirerek güvenli şekilde uygulanmasına hizmet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz kanser hastalarının tedavisinde, küratif tedavisinde, ameliyat sonrası ve önceki tedavilerde veya ağrı, kanama ve tıkanmalar nedeniyle oluşabilecek obstrüksiyonların tedavisinde hizmet veriyoruz. Bu tedaviyi yaparken diğer bölümlerle işbirliği halinde multidisipliner konseylerde tedaviyi planladıktan sonra hastayı kabul ediyoruz. Stereotaktik radyoterapi uygulayan CyberKnife cihazını, hastaların küratif tedavisinde, operasyona medikal olarak, cerrahi olarak uygun olmayan kanserlerin tedavisinde kullanıyoruz."

"Hastanede kalış süresini azaltıyor"

Cihazla tedavi sırasında oluşabilecek yan etkilerin minimize edildiğinin altını çizen Kurt, "Normalde bir hastanın tedavi süresi 30-35 gündür ama bu cihaz sayesinde maksimum 3-5 gün sürer. Hasta 15-45 dakika aralığında bu cihazda kalıyor. Özellikle şu anda dünyadaki radyoterapi, hipofraksiyone radyoterapi ve ultra hipofraksiyone radyoterapilere doğru kayıyor. Yani hasta açısından tümörün kontrolü ve tedavi konforu artırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Kurt, söz konusu tedavi yönteminin zamandan da önemli avantaj oluşturduğunu anlatarak, "Özellikle sosyal statüsünü devam ettirmesi gereken kişilerin hastanede kalış süresini azaltıyor. Kovid-19 sürecinde hastalarımızın güvenle radyoterapiye gelip gitmesinin artmasında da bu cihaz önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi biz de hastanede kalış sürecini azalttığı için bu tedavi yöntemlerinden daha çok faydalanıyoruz."dedi.

Söz konusu özelliklere sahip cihazdan Türkiye'de az bulunduğunu ifade eden Kurt, "Cihazın bu modelinden Türkiye'de 3 tane bulunuyor ve biri devlet üniversitesinde. Diğer ikisi özel sektörde hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kanser, Uludağ, Bursa, Uzay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Robotik radyocerrahi cihazı 'Uzay Neşteri' kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
Yiğit Şardan'ın listesinde olan Aburrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti Yiğit Şardan'ın listesinde olan Aburrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti         
17:52
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 17:58:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Robotik radyocerrahi cihazı "Uzay Neşteri" kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement