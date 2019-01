Robotik Süreç Otomasyonu, 2019'da Hayat Standartlarını Yükseltmeye Devam Edecek

ROBOTİK süreç otomasyonu (RPA), 2019 yılında iş dünyasının en fazla ilgi gösterdiği trendlerin başında geliyor. Automation Anywhere Kurucu Ortağı Ankur Kothari bu alanda yaşanacak gelişmeler hakkında bilgi vererek "RPA, hata faktörünü sıfıra indirip işin kalitesini arttırıyor ve sürekliliği sağlıyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle kendini sürekli olarak geliştiren robotlar, kurumlardaki hizmet kalitesini sürekli olarak arttırıyor" dedi.Rutin ve zahmetli işlerin tümünü yazılım teknolojileriyle çözen RPA, üretim endüstrisinden devlet dairelerine uzanan geniş bir yelpazede iş süreçlerini hızlı, kaliteli ve hatasız hale getiriyor. Comparex Turkey ile Türkiye 'deki kurumların daha verimli çalışmasına yardımcı olan Automation Anywhere'in Kurucu Ortağı ve CRO'su Ankur Kothari, robotik süreç otomasyonun 2019 yılında iş dünyasına nasıl etki edeceğini anlattı."KOBİ'LERE KADAR YAYGINLAŞACAK"Robotik süreçler denince akla büyük ölçekli şirketlerin ve endüstriyel kullanım alanlarının geldiğini ifade eden Ankur Kothari, "2019 robotik süreç otomasyonu sayesinde bu gibi kullanımların KOBİ'lere kadar yaygınlaşacağı yıl olacak. Robotik süreç otomasyonlarının belli aşamalarına odaklanan yeni nesil girişimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte hem kurumsal ölçekte hem de daha önce RPA ihtiyacı olduğunu fark etmemiş KOBİ'ler ölçeğinde bir yayılım göreceğiz. Özellikle RPA ile dirsek temasında çalışacak diğer teknolojiler, her ölçekte firmanın çok daha verimli iş süreçlerine kavuşmasında kilit rol üstlenecek" dedi.DEVLET DAİRELERİNDEKİ KUYRUKLAR RPA İLE AZALACAK"Kamu sektöründe insan gözetiminde yapılan ve yüksek güvenlik gerektiren tüm işlemler, robotik süreç otomasyonu sayesinde çok daha verimli hale geliyor" diyen Kothari, konuşmasına şöyle devam etti:"Bu durum hata faktörünü sıfıra indirip işin kalitesini arttırıyor ve sürekliliği sağlıyor. Bunun bir çıktısı olarak da yapılan işler daha gerçekçi ve net bir şekilde raporlanabiliyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle kendini sürekli olarak geliştiren robotlar, kurumlardaki hizmet kalitesini sürekli olarak arttırıyor. Ayrıca bu teknoloji sayesinde çalışanlar günlük rutin işlerle zaman kaybetmek yerine kapasitelerini daha yaratıcı ve katma değerli işler için kullanabilme şansına sahip oluyor. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi istenmeyen durumların önüne geçiliyor. Hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan kamu kurumları, rutin ve yorucu işleri robotik süreç otomasyonuna emanet ederek işlerine hız ve verimlilik katıyor.""RPA KULLANAN FİRMALARIN PARASI CEBİNDE KALIYOR"Günümüz firmalarının, işlerini en verimli şekilde yapabilmek için çoğu zaman başka firmalardan destek aldığını da sözlerine ekleyen Kothari, "İş yükünün bir kısmını dışarıdan bir firmayla paylaşarak, önem taşıyan işlere daha fazla vakit ayırıyor. Ancak bu iş paylaşma, bir diğer deyişle 'outsource' deneyimi, firmalar için ekstra bir gider kalemi oluşturuyor. RPA'nın otomatik hale getirdiği süreçler ise bu durumu değiştiriyor, RPA kullanan firmaların parası cebinde kalıyor" dedi.Dışarıya verilmesi gereken tüm işlerin, RPA ile kurum içinde çözülerek bütçe tasarrufu yapılabildiğini kaydeden Kothari, "Maliyetlerin azalmasıyla birlikte son kullanıcılar, firmanın ürün ve hizmetlerine çok daha uygun fiyatlara sahip olabiliyor. Dahası, tüm kontrol firmanın elinde olduğundan, herhangi bir değişiklik ya da güncelleme anında kolayca uygulanabiliyor, işler her zamankinden hızlı yürüyor" diye konuştu.Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, RPA'nın kullanım alanlarının da günden güne genişlediğini dile getiren Kothari, "Fabrikalarda görmeye alışık olduğumuz robotik sistemler, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte çok daha ulaşılabilir hale gelerek, potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen küçük işletmeler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Firmalar RPA sayesinde esneklik kazanıyor, düşük maliyetlerle müşterilerine daha kaliteli hizmet veriyor" dedi."DÜNYA ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU İLE ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK""Verimliliği maksimum seviyeye çıkaran bu sistemler, aynı zamanda teknolojinin gelişimine de öncülük ediyor" diyen Kothari, konuşmasını şöyle bitirdi:"Günümüz işletmelerinin büyük bölümü, işleri kendisi için otomatik hale getirmenin yollarını arıyor. Öte yandan her sektörün kendine özgü problemleri bulunuyor. Bu problemleri RPA teknolojisiyle çözmek isteyen milyonlarca geliştirici, yeni ürün ve hizmetlerle farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunuyor.Girişimciler, yatırımcılarla birlikte sektörün gelişiminde kilit rol oynarken, teknoloji devleri daha iyi bir dünya için güçlerini birleştiriyor. Teknolojiden maksimum seviyede faydalanmak isteyen 2019 dünyası, yapay zeka ve makine öğrenimiyle birlikte robotik süreç otomasyonlarının gelişimine büyük önem veriyor. Günden güne gelişen RPA ile aynı ürünü çok daha ucuza üreten firmalar, yüksek fiyat performans oranına sahip ürün ve hizmetlerini tüketicilere çok daha uygun fiyata sunuyor. Hayat standartlarımızı yükselten bu teknolojik devrim, yakın zamanda dünyaya altın çağını yaşatacak gibi görünüyor." - İstanbul