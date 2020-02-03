, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bin saat kazandırdı

Vodafone, daha çevik, daha hızlı, daha sade ve dijital geleceğe hazır bir şirket olma hedefiyle Robotik Süreç Otomasyonu başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dijital asistan Octo çatısı altında 20'yi aşkın yazılım bot'u ile çalışan Vodafone, Octo'ya devredilen süreçlerle 4 bini aşkın saat kazandı. Vodafone, çalışanlarının bu saatleri daha fazla katma değer yaratabilecekleri işlerde kullanmasını teşvik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Robotik Süreç Otomasyonu ile şirkette yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Robotik Süreç Otomasyonu ile arka taraftaki iş süreçlerimizi yazılım botlarıyla dijitalleştiriyoruz. Amacımız, çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak, zamanlarını daha verimli kullanabilmelerini sağlamak. Şirketimizdeki yüzlerce iş sürecini inceledik. Bu süreçlerden onlarcasının birbirini tekrar eden hareketlerden oluştuğunu, robotik otomasyona uygun olabileceğini gördük. Bunun üzerine, kendini tekrarlayan, rutin, monoton, girdisi ve çıktısı belli olan standart işlerimizi Octo ile otomatik çalışır hale getirdik. Bir örnek vermek gerekirse, bugün bir müşteriyi faturasızdan faturalıya geçirmek için farklı ekranlarda işlem yapılması gerekiyor. Bu işi Octo'ya bir defa öğretip otomatize ettiğimizde, Octo bu işi çalışanımız adına kusursuzca yapıyor. İş süreçlerimizin uçtan uca bütünleşik bir yapıyla dokümante edilmesini ve standart hale getirilmesini hedeflediğimiz Octo, çalışan memnuniyetinin artırılmasında da önemli rol oynuyor. Vodafone Türkiye olarak, operasyonlarımızın ve iş gücümüzün dijital kimliğini yaratma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Vodafone'un dijital asistanı Octo, halihazırda şirket içinde teknoloji, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, bireysel ve kurumsal iş birimlerinde kullanılıyor. Vodafone çalışanları, Octo sayesinde, yaratıcılık gerektirmeyen işlerle vakit kaybetmiyor ve bu işlerde Octo'dan yardım alıyor. Octo, insan davranışlarını taklit ederek, günlük rutin işleri çalışanların yerine kusursuz bir şekilde yapıyor.

Vodafone, önümüzdeki süreçte Octo'ya algısal ve bilişsel yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor. Böylece robotları bilişsel yetenek gerektiren, standardın dışında daha karmaşık işlerde ve dolayısıyla daha fazla alanda kullanmayı amaçlayan Vodafone, robot sayısını da 50'nin üzerine çıkarmayı planlıyor. Vodafone'un nihai hedefi ise makine öğrenmesi ile analiz ve karar verme yeteneğine sahip bir Octo yaratmak.